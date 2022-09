NSA pressade MI5 att stoppa Guardians Snowdenavslöjande 2013

Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA försökte förmå den brittiska underrättelsetjänsten att stoppa Guardians publicering om NSAs massövervakning, som visselblåsaren Edward Snowden slog larm om 2013. Det avslöjas i en ny bok.

The Guardians och New York Times avslöjande att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA massövervakade amerikanska medborgare via internet, mejl och telefoni slog ned som en bomb den 6 juni 2013. Några dagar senare trädde NSA-konsulten Edward Snowden fram som uppgiftslämnare.

I en ny bok av den undersökande journalisten Richard Kerbaj, The Secret History of Five Eyes, avslöjas nu att NSA pressade den brittiska underrättelsetjänsten MI5s avdelning för signalspaning GCHQ att stoppa publiceringen i The Guardian, rapporterar The Guardian.

Natten till den 6 juni 2013 kontaktade NSA-ledningen chefen för GCHQ, Iain Lobban, och bad honom att stoppade den kommande artikeln. Lobban vägrade vilket ledde till en konflikt mellan NSA och MI5.