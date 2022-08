Ryssland hotar blockera Arjeplognytt

Mediemyndigheten Roskomnadzor hotar Arjeplognytt med blockering i Ryssland om tidningen inte raderar en artikel om en öppet homosexuell same.

I december 2018 publicerade Arjeplogsnytt en artikel om Dan Eriksson, en öppet homosexuell same. En rysk översättning av reportaget publicerades i The Barents Observer i början av 2019, vilket ledde till att The Barents Observer blockerades för ryska läsare av den ryska mediemyndigheten Roskomnadzor, varpå Arjeplogsnytt och tidningen Samefolket valde att även publicera den ryskspråkiga versionen av artikeln.

Nu hotar Roskomnadzor att blockera Arjeplogsnytt i Ryssland om inte artikeln avpubliceras. Det uppger artikelförfattaren och utgivaren Marianne Hofman för The Barents Observer och för Dagens Nyheter.

– Jag vet inte vad som kommer att hända, jag vet bara vad som inte kommer att hända. Jag kommer inte att avpublicera artikeln på begäran av någon annan, säger Marianne Hoffman till DN.