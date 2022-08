Rushdie utsatt för knivattack: ”Ett hot mot yttrandefriheten”

I helgen utsattes författaren Salman Rushdie för en knivattack under en föreläsning utanför New York. Motivet för dådet är fortfarande oklart och det har fördömts av en rad ledare och organisationer världen över.

Det var i fredags som den 75-årige Salman Rushdie höll en föreläsning i Chautauqua, New York, när en maskerad man stormade scenen och attackerade författaren med en kniv.

Medlemmar ur publiken och personal ska ha brottat ner gärningsmannen som sedan greps av polis. Den mordförsöksmisstänkta 24-åriga mannen kommer från grannstaten New Jersey, skriver SVT Nyheter.

Ungefär ett dygn senare rapporterade AP att läkarna tagit bort respiratorn och att Salman Rushdie återigen vara talbar.

Attacken har fördömts av organisationer och ledare runt om i världen, exempelvis Storbritanniens avgående premiärminister Boris Johnson. Han skriver på Twitter att han är ”förfärad över att Sir Salman har blivit knivskuren medan han utövade en rättighet som vi aldrig bör sluta försvara”.

Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.



Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.