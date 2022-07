Låg risk för rysk valpåverkan – enligt experterna

Risken för att Ryssland skulle försöka påverka det svenska valet i höst är liten. Ryssarna är helt enkelt upptagna med annat. Det menade Per Enerud vid Myndigheten för psykologiskt försvar och Ola Svenonius vid Försvarets forskningsinstitut under tidningen Journalistens seminarium i Almedalen på onsdagen.

Under Journalistens seminarium ”Så kommer utländsk makt att vilja påverka valet” i Almedalen på onsdagen menade de två inbjudna experterna Per Enerud från MPF och Ola Svenonius från FOI att Sverige är perifert för Ryssland.

– Om man jämför med tidigare val så trodde vi att det var väldigt stor risk 2018, och vi kanske inte såg jättemycket av det. Det är svårt att sia nu om hur det ska bli, men Ryssland är upptaget på annat håll så jag tror inte att risken är så stor inför valet, däremot kanske senare inför till exempel Natomedlemskapet, sade Ola Svenonius.

Per Enerud tyckte att det var ett lite grann fel perspektiv:

– Ja, Ryssland är oerhört upptaget på annat håll. Sverige är ett oerhört perifert mål. Sverige är inte viktigt för Ryssland. Vi ser inga dokumenterade försök från någon främmande stat att påverka det svenska valet. Betyder det att vi kan sätta oss på beachen och strunta i det? Det ska vi inte. Vi ska inte vara rädda, men vi ska vara beredda.

Om en påverkanskampanj skulle inledas mot Sverige finns det ett antal olika ”playbooks” som har använts tidigare.

– Vi hade ett fall i Polen där den polska regeringen fick en PR-firma att skapa 40 000 konton unika Twitterkonton som pushade vissa narrativ, och det är klart att det kan påverka den politiska debatten. Man kan försöka få in desinformation som letar sig in i etablerade medier, sade Ola Svenonius.

Per Enerud instämde och poängterade att en påverkanskampanj aldrig har som syfte att påverka hela befolkningen:

– Det finns svenska partier som ligger nära fyraprocentsspärren. Det behövs väldigt lite för att förändra väldigt mycket i en valrörelse.

Den desinformation som riktas mot Sverige från Ryssland är jämförelsevis liten, och rör i huvudsak tre fält: migration, militarism och moralförfall, berättade Per Enerud.

– Den ryska desinformationen ser ut ungefär så här: Alla är bögar i Sverige, vi är invaderade av araber och vi styrs av militärhysteriska eliter som vill hämnas slaget vid Poltava. Just Poltava återkommer mycket och ofta i rysk desinformation. Det finns ett slags ”överljug” om att Sverige styrs av en korrumperad elit som vill ha hit billig arbetskraft i form av araber från Nordafrika, elitpersonerna är själva bögar och som stöttas av feminister som är trötta på att svenskar inte är riktiga karlar och därför vill ha hit arabiska män. Och över detta svävar de militaristiska soldaterna som vill hämnas slaget vid Poltava, sade Per Enerud.

Den ryska desinformationen ser också ganska annorlunda ut än exempelvis den kinesiska eller iranska desinformationen, som ofta riktas mot diasporagrupper i andra länder, bland dem Sverige,

– Under coronapandemin såg vi ganska snart hur svårt det är att nå vissa grupper i Sverige med information. Där blev det tydligt att vi måste bli bättre att nå de grupperna, eftersom de annars blir mer mottagliga för desinformation från utlandet, sade Ola Svenonius.

Pandemin och framför allt vaccinmotståndet är annars en bra illustration av hur den ryska staten arbetar med desinformation, menade expertpanelen. Desinformation handlar också mer om att bygga lojalitet med vissa grupper, än att sprida ett specifikt budskap.

– Den ryska staten sökte väldigt aktivt kontakt med vaccinskeptiska grupper och erbjöd plattformar och samtalsrum och försöka skapa lojalitet. Desinformation handlar mycket om att skapa en relation till en utvald publik, snarare än att försöka överbringa ett visst budskap, sade Per Enerud.

– Det handlar om att skapa en organisation. Lenin startade sin första tidning 1901 i München. Den skrevs på ryska och skulle smugglas till Ryssland. Det fanns inte ett exemplar som hamnade i Ryssland, men i kedjan som byggdes upp av smugglare och äventyrare för att ta den här tidningen till Ryssland blev det en väldigt stark ”vi-känsla”. Så funkar desinformationen som organisatör. Lenin sa: En tidning är inte bara en agitator och en kollektiv propagandist, utan också en kollektiv organisatör. Filterbubblorna syftar till att skapa en organisation. Ryssland har varit duktiga på att kliva in de här bubblorna och stärka skinnet på bubblorna, och sedan också sända in annan information, till exempel om Ukraina. En kanadensisk undersökning visar att vaccinskeptiker är mycket mer benägna att stödja det ryska angreppet på Ukraina, sade Per Enerud.

Hela seminariet går att höra i Journalistenpodden.