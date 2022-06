Filipp Bahktin, chefredaktör för Repost, och Peter Fellman, chefredaktör för Dagens industri och ordförande för AS News Bureau.

Bonnier startar tidning på ryska: ”Det behövs fler oberoende röster”

Bonnier News och norska Amedia är två av aktörerna bakom Repost, en ny oberoende tidning som från Estland publicerar nyheter på ryska. Journalisterna på redaktionen i Tallinn har flytt Moskva och Sankt Petersburg.

Under våren har stiftelsen News Media Insamlingsstiftelse bildats i Sverige, som bland annat Bonnier News och Amedia finansierar. I Estland har man grundat bolaget AS News Buraeu som just anställer ett tiotal ryska journalister som ska arbeta på tidningen, skriver Bonnier i ett pressmeddelande.

Chefredaktör för Repost blir Filipp Bahktin som tidigare har varit chefredaktör för Esquire i Ryssland.

”Bonnier News har sedan krigsutbrottet i februari donerat pengar och utrustning till medier i Ukraina. Nu står vi bakom Repost för att stötta oberoende journalistik i Ryssland, där Bonnier tidigare drev fyra olika tidningsprojekt innan de blev omöjliga på grund av Putin-regimens medielagar”, säger Anders Eriksson, vd för Bonnier News och ordförande för News Media Insamlingsstiftelse.

– Det här är en idé från våra medarbetare på affärstidningen Äripäev i Tallinn, som var den första titeln som Bonnier startade utomlands – faktiskt redan 1989, när Estland fortfarande var en del av Sovjetunionen. De fick information om att Bonnier News efter krigsutbrottet i februari skänkte pengar och utrustning till medier i Ukraina och ställde då frågan: vad gör vi för den oberoende journalistiken i Ryssland?, säger Thomas Mattsson, senior advisor på Bonnier, i en kommentar till Journalisten.

Thomas Mattsson berättar att det hela inte är okomplicerat. Det finns inga läsar- eller annonsintäkter och sajten kommer att blockeras av den ryska censurmyndigheten. Publiken inne i Ryssland kommer sannolikt bara att nå den via VPN-tjänster, Telegram och några sociala medier.

– Men: Repost måste göras, det behövs fler oberoende röster och vi försöker nå en yngre mer digital publik i Ryssland som lockas av visuell journalistik. Vi har stor respekt för Meduza, Novaja Gazeta och andra exilryska medier – men Repost vill vara något annat. Vi inser dock att det kommer att ta tid att etablera en ny aktör, menar Thomas Mattsson.