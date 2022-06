Fact checking växer

Hazel Baker, chef för Reuters avdelning för digital nyhetssamling, menar att faktagranskning är oerhört betydelsefullt.

FOTO: Helena Giertta

TIPSET I Europa är faktagranskande delar av medierna vanligt. I Sverige finns idag bara lilla Källkritikbyrån kvar. Men det är inga problem, menar Dagens Nyheters Martin Jönsson. – Faktagranskning ska inte pågå i externa organisationer, utan på redaktionerna, säger han.

Rasmus Nielsen, vd på Reuters institute for the study of journalism, menar att factchecking, alltså faktagranskning, kan ha en marginell betydelse när man ska genomskåda desinformation och felaktiga påståenden. Hazel Baker, som är chef för Reuters avdelning för digital nyhetssamling m