Brittisk journalist försvunnen i Amazonas

Frilansjournalisten Dom Phillips försvann i söndags under en resa i brasilianska Amazonas.

57-åriga frilansjournalisten Dom Phillips har rapporterat från Brasilien i över femton år, skriver The Guardian, som är en av hans återkommande uppdragsgivare tillsammans med bland andra Financial Times och New York Times.

Den gångna helgen reste han i Javariregionen, nära gränsen mot Peru, tillsammans med Bruno Araújo Pereira som arbetar med att skydda urbefolkning i området. På måndagen larmade lokala stamledare om att de båda männen inte kommit tillbaka från ett uppdrag i floddeltat runt staden Atalaia do Norte. De begär hjälp av brasiliansk polis, armén, brandmän och civila för att söka efter de försvunna.

The Guardian säger i ett uttalande att man är ”mycket oroad” och söker information om var Dom Phillips finns och i vilket tillstånd han befinner sig.

Stamledaren Beto Marubo säger till The Guardian att Javariregionen, som är hem för mer än 20 urfolksgrupper, har blivit mer spänd och farlig de senaste åren, där ”systematiskt organiserade gäng” av illegala gruvarbetare och jägare plundrar, enligt Marubo, regionens skogar och floder.



”Under Bolsonaros regering har trycket ökat ännu mer eftersom inkräktarna kände sig stärkta och blev mer aggressiva”, säger Marubo.