Rysslands riksåklagare Igor Krasnov och president Vladimir Putin.

Nya lagen dödsstöten för fri journalistik i Ryssland

En ny rysk lag gör det möjligt för riksåklagaren Igor Krasnov att utan domstolsbeslut stänga medier och kasta ut utrikeskorrespondenter ur landet.

Det nya lagförslaget antogs av duman den 24 maj och har nu trätt i kraft. Lagen utgör ett tillägg till paragraf 57 i den ryska medielagen, och gör det möjligt för den ryske riksåklagaren Igor Krasnov att utan domstolsbeslut dra tillbaka sändningstillstånd, stänga sajter och lägga ned medieföretag vars publikationer uttryckt sig respektlöst mot den ryska ledningen eller den ryska militären, eller spridit antikrigsbudskap, eller uppmanat andra att inte respektera myndigheter, eller spridit falsk information som hotar den sociala ordningen i landet.

Igor Krasnov får också makt att på egen hand förbjuda utländska medier att arbeta i Ryssland och dra tillbaka utrikeskorrespondenters ackreditering. Lagen medför också att det blir olagligt för journalister att återpublicera information från utländska medier.

”Den nya lagen förhindrar på ett effektivt sätt all form av rapportering som ifrågasätter regeringen”, säger Gulnoza Said, Committee to Protect Journalists (CPJ), i en kommentar.

Samtidigt kommer den nya lagen sannolikt inte att medföra några signifikanta förändringar för ryska medier, eftersom det inte längre finns några oberoende medier som kan arbeta fritt i landet. Aleksej Obukhov, redaktör för den oberoende nyhetssajten Sota, uppger för CPJ att lagen snarare ”legaliserar” och formaliserar den nyordning som gällt efter invasionen i Ukraina, att den fria journalistiken är död i Ryssland.