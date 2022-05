Stefan Ingvarsson (tv), Maria Georgieva, och Maria Persson Löfgren under Gräv 22 i Luleå.

FOTO: Klas Granström

Ingvarssons kritik mot mediernas Rysslandsbevakning: ”Kriget i Ukraina är underbevakat”

Rysslandskännaren Stefan Ingvarsson är kritisk till svenska mediers Rysslandbevakning. ”Kriget i Ukraina är kanske det mest underbevakade ämne vi har”, säger han.

Under helgens Gräv 22 i Luleå bjöds den meriterade trion Maria Persson Löfgren, SRs Rysslandskorre, Maria Georgieva, mångårig Rysslands-korre för flera medier, samt Stefan Ingvarsson, analytiker på Stockholm Centre for Eastern European Studies, in för att diskutera bevakningen av Putins Ryssland.

Maria Georgieva inledde med att vara kritisk till att grundkompetensen på svenska redaktioner, när det gäller Ryssland, är generellt låg:

– Vi fokuserar mycket på att pumpa ut inköpta nyheter som handlar om Putin i stället för att göra egen journalistik om hur det funkar i Ryssland. Och varför blev det som det blev med det här kriget?

Stefan Ingvarsson, som har en bakgrund som Sveriges kulturråd i Moskva, var också kritisk till kunskapsbristen på redaktionerna. Han berättade att han och kollegorna just nu i princip inte gör annat än ”fyller medierna med innehåll” i ämnet, ovanpå sina ordinarie arbetsuppgifter.

– Var och en av oss gör 15-20 timmar media varje vecka, på obetald arbetstid. Det gör vi för att behovet är bottenlöst, det finns inte egna kommentatorer på de flesta medier som kan ämnet, sade Stefan Ingvarsson.

– Jag vill problematisera detta för att det har kommit till en gräns, det är nästan så att vi måste utöva journalistik, ringa källor, och uppdatera oss för att kunna kommentera i medierna. Även om jag är glad att mina kollegor får utrymme, eftersom man annars mest bjuder in folk från försvaret, fortsatte Ingvarsson.

Maria Persson Löfgren menade att det är viktigt att lyfta att medierna också har berättat om bakgrunden till utvecklingen i Ryssland, men att det inte alltid är det man minns idag.

– Det fanns en tid inför presidentvalet i Ryssland 2018 där det fanns utrymme för fördjupning. Jag reste själv till en håla, långt in i landet, och berättade om gruvdrift. Jag har intervjuat Navaljny och berättat om ”det andra Ryssland”. Men det är också en fråga om resurser, sade hon.

Maria Persson Löfgren, som jobbat från området under lång tid, minns också 90-talet när Rapport, Aktuellt, Di, Expressen, SR och många andra hade egna korrar i Ryssland.

– Men det föll i slutet av 90 talet eftersom man inte tyckte att det var lika intressant när Sovjet hade fallit.

Stefan Ingvarsson menar att de senaste årens skrala satsningar på journalistik om Ryssland bör jämföras med de jättesatsningar som samtidigt gjorts på USA:

– Rysslands krig i Ukraina är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar vår ekonomi och statsbudget. Och är kanske det mest underbevakade ämne vi har, i alla fall av det som påverkar ditt och mitt liv allra mest.