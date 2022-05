Vinnarna samlade på scenen i Kulturens Hus i Luleå.

De fick Guldspadarna

I lördags kväll delade Föreningen grävande journalister (FGJ) ut Guldspadarna i Luleå – för 2021 års bästa granskande journalistik. Här är alla vinnare.

För första gången sedan våren 2019 kunde FGJ genomföra ett fullskaligt grävseminarium med nominerade, vinnare, och flera hundra journalister i publiken på en guldspadegala.

SVT:s Diamant Salihu vann för Årets bok, med sin Tills alla dör.

– Det känns oerhört hedrande, jag är så glad och överraskad. När jag hörde de andra nominerades presentationer här ikväll så kände jag hur svårt det här skulle vara, jag är väldigt imponerad av vad Anna (Roxwall) och Johan (Persson) gjort med deras Till Varje Pris, säger Diamant Salihu.

Under hela sin karriär har Diamant Salihu bevakat utanförskapsfrågorna, och han menar att det är enormt viktigt att vi journalister rör oss i de här miljöerna och försöker skildra de här människornas vardag.

– Det är en demokratiskt viktig fråga, att de får komma till tals, det kan också hjälpa till att nyansera bilden av de människorna som bor i utsatta områden, fortsätter han.

Vad blir nästa steg?

– Jag håller på med en ny bok i min kammare, som kanske inte är en direkt uppföljning till den här boken, men en annan sorts berättelse som jag hoppas ska bli ännu viktigare ur ett samhällsperspektiv, säger han.

FGJ:s arbetsledarepris, Gyllene dynamon, som delas ut för ett enstaka projekt eller ett långsiktigt uppbyggande av en arbetsmiljö och rutiner som främjar undersökande journalistik, gick till Anna Tiberg och Johan Sjöholm på Hem & Hyra. Anna Tiberg, som tog emot priset var glad och omtumlad.

- Det är väldigt roligt, men lite svårt att ta in. Jag tycker att det är ett sådant väldigt fint pris. Hem & Hyra har verkligen aktivt satsat på grävande journalistik de senaste åren. Johan Sjöholm som är medpristagare och befinner sig på en konsert med Thåström just nu, var den som övertygade mig om att jag skulle sluta vara reporter och bli arbetsledare. Det fanns inte på kartan för mig att lämna reporterjobbet, men han hade en väldigt övertygande pitch och vi pratade många gånger, han sa till slut ”give your self an opportunity”, så jag beslöt mig för att testa.

Gräv är en hjärtefråga för Anna Tiberg, som också sitter i styrelsen för FGJ, och hon har de senaste tre åren ägnat sig åt att arbeta med grävande journalistik ”från sidan”, säger hon.

- Vi har arbetat väldigt målmedvetet och dedikerat med att höja ribban för den grävande journalistiken på Hem & Hyra, så det här priset är väldigt fint att få, säger Anna Tiberg.

Under prisutdelningen avslöjades också var 2023 års Grävseminarium kommer att ta plats. Det blir Karlstad som nästa år ska hålla i arrangemanget, och stafett-guldspaden överlämnades därmed till Rino Rotevatn på SVT Nyheter Värmland.

Vinnarna/ 2021 års Guldspade:

Bok

Tills alla dör

Diamant Salihu

Mondial förlag

Motivering: För att med lyhördhet ha tecknat en djupare bild av hur människor lever i våldets skugga.

Studentspaden

Studentbostadsgranskningen

Daniel Dewerud, Adam Fröberg, Kajsa Lecander, Heino Ollin och

Vilma Stockvall

Göteborgs universitet

Motivering: För att ha avslöjat hur studenter betraktas som andra klassens hyresgäster och tvingas vara sambo med plattbaggar, kackerlackor och annan ohyra.

Storstadstidning

Barn till varje pris

Patrik Lundberg, Alexander Mahmoud och Josefin Sköld

Dagens Nyheter

Motivering: För att ha avslöjat hur Sverige medverkade till ett system där barn i flera decennier stulits från sina föräldrar.

Etermedia riks dokumentär

Transbarnen

Carolina Jemsby och Karin Mattisson

SVT Uppdrag granskning

Motivering: För att ha visat hur den medicinska behandlingen av barn, som upplever att de är födda i fel kropp, är förenad med stora risker.

Etermedia riks nyheter

Belarusaffären

Håkan Enmark, Daniel Gökinan

TV4 Nyheterna

Motivering: För att ha avslöjat hur Sverige spelar dubbelt med Europas sista diktatur.

Etermedia lokal

Malmös förbjudna adresser

Nellie Erberth, Natalie Medic och Fredrik Svenningsson

SVT Nyheter Skåne

Motivering: För att ha avslöjat hur utsatta människor drabbas när kommunens förvaltningar helt aningslöst motarbetar varandra.

Mindre dagstidning

Utan åtgärd – vid Umeå universitet

Josefin Isaksson, Evelina Lindfors och Elin Turborn

Västerbottens-Kuriren

Motivering: För att ha avslöjat hur det stora universitetet lämnar anmälningar om sexuella trakasserier och missförhållanden utan åtgärd, samtidigt som de misstänkta blir utköpta eller får fint jobb och lyxig bostad utomlands.

Magasin

Sjuka Samhall

Elinor Torp

Dagens Arbete

Motivering: För att ha avslöjat hur statens bolag hänsynslöst utsatte anställda för livsfara mitt under brinnande pandemi.

Juryns särskilda pris

Romansbedragare Charlie Anderson och jag

Ulla Öhman

Sveriges Radio P4 Västernorrland, för

Motivering: Med hjärta, mod och varm humor fick hon bedragaren att falla på eget grepp – och publiken var delaktig i dramat i realtid.

Klas Granström Annika Heldt

