Johan Persson och Anna Roxvall driver Myteri förlag.

FOTO: Privat

Roxvall och Persson: ”Vi satt fastlimmade på kontorsstolar i Sverige”

Samtal med Pandemin blev en mardröm för utrikesfrilansar. För Anna Roxvall och Johan Persson ledde resestoppet till beslutet att låta det egna förlaget växa. ”Vi är jävligt bra på att sälja omöjligt smal litteratur som folk inte vet om att de vill läsa”, säger Johan Persson.

Om ett par veckor ger de ut en bok med 44 vittnesmål inifrån det förödande kriget i Jemen, skriven om den prisbelönta jemenitiska journalisten Bushra al Maqtari. Det blir första boken på egna förlaget Myteri som inte är skiven av dem själva.

– Beslutet föddes ur pandemin. Vi har rest i 15 år, nu När pandemin kom satt vi fastlimmade på kontorsstolar i Sverige och undrade vad fan vi skulle hitta på, säger Johan Persson.

Han hade varit på väg till Jemen flera gånger men behövt ställa in. Nu råkade han på Bushra al Maqtari och började läsa om henne.

Boken kommer på engelska senare i år, men den svenska utgåvan är översatt från arabiska, av översättaren Marie Anell.

– Hon har fått till ett väldigt bra språk. Det är svinkul att den håller litterärt, hon har fått till en fin prosa.

Bushra al Maqtari har skrivit i en rad arabisktalande och internationella tidningar, bland annat New York Times. Efter att hon tagit aktiv roll i protesterna mot den auktoritära presidenten Ali Abdullah Saleh under den arabiska våren 2011, uttalade religiösa ledare i landet en fatwa mot henne. Trots att hon inte kan röra sig fritt på gatorna har hon stannat i Jemen och rapporterar inifrån det hårt krigsdrabbade landet.

– Den här boken saknas i Sverige, därför ger vi ut den, säger Johan Persson.

– Det som är fint är att all statistik och siffror blir verkliga människor. Bushra tar oss in i ett vanligt vardagsrum i Jemen, vi slungas rakt in i deras verklighet. Man kommer fruktansvärt nära. Det är en viktig pusselbit om du ska förstå det här fruktansvärda kriget, som pågått sedan 2015.

Är det ett underbetyg åt svenska förlag att ni som ett litet förlag behöver ge ut den här typen av böcker?

– Jag skiter väl i vad de andra gör. Vi drog igång förlaget 2016 för att vi ville satsa på kvalitetsjournalistik, då blir det en naturlig del att titta på andra författarskap och inte snöa in på en svensk marknad.

– Jag kan inte jobba med något om jag inte tror på det till hundra procent, för det är så tungrott. Både jag och Anna måste båda tro på det, det blir inte kul annars.

Finns det ekonomi i det här?

– Vi har fått pengar av Kulturrådet, det är jättekul att de har vågat satsa. Men vi har faktiskt lyckats sälja omöjligt smal litteratur som folk inte vet om att de vill läsa. Vi har bra säljsiffror på alla våra böcker.

Hur lyckas ni med det?

– Vi lägger 110 procent, lägger mycket tid på redigering, har den bästa översättaren och layoutaren… Vi tar hand om materialet på det sätt det förtjänar. Det här måste förpackas med största respekt.

– Vi har nog också hållit på så länge att vi har hög trovärdighet. Folk litar på att det vi gör är läsvärt, menar Johan Persson.