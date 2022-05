FOTO: Frilans Riks

Årets fulavtal till Make Your Mark

Contentbolaget Make Your Mark, som gör Lärarförbundets tidningar, tilldelas antipriset Årets fulavtal av Frilans Riks.

Allerägda Make Your Mark tog över produktionen av Lärarförbundets medlemstidningar 2019. Sedan dess har frilansarvodena enligt Frilans Riks halverats, och frilansjournalister som utför uppdrag för Lärarförbundet pressas skriva under ett avtal som ger Make Your Mark full nyttjanderätt till materialet.

”Frilans Riks syn på Make Your Marks sätt att bedriva journalistik och publicistik är: oanständigt och oskäligt. Vår uppmaning till Make Your Mark är: uppträd anständigt och betala skäligt!”, skriver Frilans Riks styrelse i sin motivering.

Journalisten har sökt Make Your Marks vd Evelina Stucki, som är den som tilldelas utmärkelsen av Frilans Riks. Hon hänvisar till chefredaktören för Läraren, Michael Jonsson.

– Vi tycker såklart det här är jättetråkigt, för det stämmer inte. Vi har sjysta överenskommelser och marknadsmässiga arvoden, annars tror jag inte att så många rutinerade frilansmedarbetare återkommande skulle vilja arbeta med oss, kommenterar Michael Jonsson utmärkelsen.

Vid Frilans Riks årsmöte igår utsågs också Martin von Krogh, dokumentärfilmare och fotograf till Årets frilans med motiveringen:

Martin von Krogh har genom åren visat oss konfliktområden, naturkatastrofer och utsatthet, inte sällan med vardagen som utgångspunkt. Från Gaza, Irak, Afghanistan till Fukushima, Haiti, Mali och Kenya. Han är inte bara där det händer, som nu i Ukraina, utan även där det hände, som då i Chile, i dokumentärfilmen ”De stulna barnen”. Genomgående för Martins bilder, oavsett om de är rörliga eller ej, är att de håller högsta bildkvalitet. Men framför allt: de engagerar.

Till Årets redaktör korades Tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson med motiveringen:

Tom Knutson är alltid tydlig med vad han vill ha. Han skriver tydliga välformulerade briefer och är mån om att vara ett konstruktivt bollplank under processen. Tom är heller inte främmande för att tänka om ifall huvudvinkeln inte håller. Dessutom följer han frilansrekommendationen och är oftast frikostig med antalet timmar.

En av hans frilansar sammanfattar Tom som den mest kompletta redaktören hen jobbat med. Han är med andra ord väl värd utmärkelsen!