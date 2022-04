FOTO: Anna-Karin Nilsson/Expressen

Hon tar över Expressens magasin

Expressens tv-chef Bella Levy, 41, blir ny redaktionschef för Lifestyle. ”Jag är tydlig och rak som chef”, säger hon.

Bella Levy kom som praktikant till Expressen 2005. Tio år senare var hon med och drog igång tidningens tv-satsning, och har varit tv-chef sedan dess. Men om ett par veckor blir det stolbyte för Levy. Hon tar över ansvaret för affärsområdet Expressen Lifestyles alla magasin, i en ny roll som redaktionschef på Lifestyle.

– Jag känner många på Lifestyle och kommer ju bara flytta några steg rent fysiskt. Men det blir ett annat mindset. Jag har varit i ett nyhetsflöde de senaste åren, nu ska jag tänka i magasinformat, säger Bella Levy.

Hur vill du prägla Lifestyle?

– Jag har ju inte hunnit börja än, men vi, liksom andra mediehus, är i förändring. Expressen har många magasin som säljer jättebra. Samtidigt vet vi att printupplagor går ned, då måste vi balansera det med den digitala affären. Det är en utmaning.

– Men jag väljer att se det som möjligheter. Det låter skitklyschigt, men jag ser det så.

Vad vill du göra åt de arbetsmiljöproblem som verkar ha funnits på Lifestyle, och att 16 procent av de anställda enligt er medarbetarundersökning upplever problem med att framföra kritik och åsikter?

– Som arbetsledare och chef försöker jag vara tillgänglig och rak och tydlig. Jag upplever att man ofta får det tillbaka om man är det. Och jag uppmanar till att diskutera och prata i olika sammanhang.

Många på Lifestyle har fortsatt jobba hemifrån i hög utsträckning. Kommer det att fortsätta så under dig?

– Det varierar under olika dagar hur många som är på plats. Jag kommer från en organisation som varit här under hela pandemin och ser att det finns fördelar och nackdelar med båda, man får hitta en balans. I vissa fall görs diskussioner bäst på redaktionen.

– Jag tror inte att det är bra att bara sitta hemma, man mår bra av träffa varandra.