Döms till fängelse för journalist-attacker

26 personer som deltog i en motdemonstration till ett hbtqi-vänligt pridetåg i Georgien förra året har dömts för attacker mot ett dussin journalister som bevakade händelsen. 25 av dem döms till fängelse.

Det var i juli 2021 som anti-hbtqi-demonstranter samlades i Georgiens huvudstad Tbilisi under ett pridetåg. Bland annat slogs fotografen Aleksandre Lashkarava brutalt ned. Minst ett 50-tal journalister attackerades under demonstrationen, skriver Committe to Protect Journalists i ett pressmeddelande.

Sex döms för våldsamt ingripande vid journalistiska aktiviteter och för att de deltagit i organiserat våld i grupp. De får fem års fängelse. 19 andra personer döms till fängelse i mellan ett till tre år.