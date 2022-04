Lönestriden på DN: Wolodarski backar upp klubben

Peter Wolodarski.

FOTO: Tor Johnsson

Chefredaktören Peter Wolodarski ställer sig på journalistklubbens sida när det gäller striden om lägstalöner för sommarvikarier på Dagens Nyheter. ”Vi är eniga med klubben att vi inte ska ha sådana här löneskillnader och ska ta det vidare med Marieberg Media”, säger han till Journalisten.

Förra veckan berättade vi att journalistklubben på Dagens Nyheter riktar tuff kritik mot [1]ledningen för att det finns sommarvikarier som kommer in via bemanningsföretaget Marieberg Media och tjänar 24 000 kronor under snittlönen för en journalist på tidningen. Klubben menar bland ann