De får årets PK-stipendier

Publicistklubbens Hiertanämnd har delat ut nästan 2,8 miljoner kronor i stipendier till 110 av drygt 279 sökande. Här kan du läsa om alla som fått stipendium:

Språk:

Ann-Christine Kihl, Västerås, får 21 500 kronor för studier i franska i Provence.

Jenny Morelli, Stockholm, får 32 000 kronor för studier i arabiska under en månad i Kairo.

Marcus Älverbrandt, Johanneshov, får 26 500 kronor för att studera franska i Senegal.

Mikael Sjövall, Helsingfors, får 12 700 kronor för att studier i estniska i Haapsalu, Estland.

Ida Therén, Värnamo, får 20 000 kronor för intensivkurs i tyska i Tyskland.

Johan Wingborg, Göteborg, får 33 900 kronor för att gå en intensivkurs i franska i Paris.

Petter Larsson, Malmö, får 17 000 kronor för att studera tyska vid Goethe-institutet i Berlin

Nina Lekander, Bandhagen, får 5 000 kronor för att studera tyska i Berlin.

Malin Krutmeijer, Malmö, får 17 000 kronor för att studera tyska i Berlin.

Edgar Mannheimer, Stockholm, får 29 200, för att studera arabiska vid Saifi institute i Beirut.

Tomas Thoren, Istanbul, får 30 000 kronor för att studera spanska i fyra veckor vid Academia Buenos Aires.

Kajsa Sedenius Åström, Bromma, får 28 000 kronor för fyra veckors språkstudier i Florens.

Carina Haglind Ahnstedt, Göteborg, får 21 400 kronor för att studera teckenspråk vid Fellingsbro folkhögskola.

Margareta Svensson, Stockholm, får 20 000 kronor för spanskstudier vid Academia Ira Flavia i Santiago de Compostela.

Hans Dahlgren, Stockholm, får 19 000 för studier i franska under en månad i ett fransktalande land.

Lisbeth Mattsson, Malmö, får 11 000 för två veckors intensivstudier i engelska i Brighton.

Jenny Högström, Göteborg, får 24 000 kronor för att studera ryska i två veckor vid Dostojevskij Omsk State University, i Omsk.

Kurser och konferenser:

Håkan Borgström, Stockholm, får 19 900 kronor för att besöka Barnboksmässan i Bologna.

Mats Carlsson – Lénart, Stockholm, får 14 500 kronor för att besöka forskarkonferensen American Association for the Advancement of Science i Philadelphia USA.

Agneta Kellgren, Umeå, får 25 000 kronor för att gå en skrivarkurs i syfte att skriva fram en by i Västerbotten.

Sally Henriksson, Stockholm, får 10 000 kronor för att delta i Radiodays Europé i Malmö.

Filippa Rosenberg, Stockholm får 14 500 kr för att besöka podcastmässan ”Podcast movement evolutions” i Los Angeles USA.

Ulrika Stahre, Stockholm får 26 000 kronor för att besöka den internationellla konstkritikerkongressen som i år arrangeras i Valparaiso Chile och Buenos Aires Argentina.

Fouad Youcefi, Stockholm får 35 000 kronor att delta i Global Investigative Journalism Conference 2022 (GIJC22) i Sydney, Australien, samt i anslutning till resan göra studiebesök på nyhetsredaktioner.

Johanna Rundgren, Karlskrona, får 20 000 kronor för att besöka NICARs, National Institute for Computer-Assisted reporting, årliga datajournalistikkonferens i Atlanta USA.

Adam Svanell, Stockholm, får 35 000 kronor, för att besöka en stor manosfärkonferens, The ”22” Convention i Orlando

Anton Hedberg, Borås, får 18 000 kronor för att besöka fotomässan Visa Pour L’image i Perpignan.

Johan Malmberg, Helsingborg, får 12 000 kronor för att besöka fotomässan Paris Photo.

Karin Svensson, Stockholm, får 10 000 kronor för att delta i konferensen ”Future from the margins” i Oslo.

Marie Oskarsson, Göteborg, får 30 000 kronor för att delta i konferensen ”Cool Climate Wine Symposium” i Ontario, Kanada.

Jenny Aschenbrenner, Skärholmen, får 11 800 kronor för en kurs om James Joyces roman ”Ulysses” vid universitetet i Cambridge, Storbritannien.

Hanna Richter, Malmö, får 12 000 kronor för att besöka MOJOfest 2022 i London.

Lena Öritsland, Göteborg, får 10 000 kronor för en kurs i photoshop porträttkopiering.

AnnaKarin Löwendahl, Västra Frölunda, får 35 000 kronor för att delta i Global Investigative Journalism Conference i Sydney, Australien.

Kultur:

Power Ekroth, Stockholm, får 14 000 kronor för att besöka biennalen Documenta 15 i Kassel, Tyskland.

Lars Nylin, Stockholm, får 20 000 kronor för att arbeta med en biografi över trubaduren Fred Åkerström.

Tommy Söderlund, Visby, får 16 300 kronor för att besöka den internationella fotomässan Paris Photo, Frankrike.

Cecilia Djurberg, Stockholm, får 25 000 kronor för att besöka den internationella teaterfestivalen i Avignon, Frankrike.

Dan Jönsson, Eslöv, får 22 000 kronor för att besöka konstfestivalen vid Echigo-Tsumari Art Field i Echigo-Tsumari, Japan.

Anna Håkansson, Stockholm, får 16 000 kronor för att besöka den internationella teaterfestivalen i Avignon, Frankrike.

Margareta Flygt, Malmö, får 20 000 kronor för vidareutbildning inom tyskspråkig teater och litteratur i dagens Tyskland.

Magnus Bons, Stockholm, får 20 000 kronor för att besöka biennalerna i Venedig i Italien, Documenta 15 i Kassel och Berlinbiennalen, båda Tyskland

Sebastian Johans, Uppsala, får 13 500 kronor för att besöka biennalen Documenta 15 i Kassel, Tyskland.

Per Sinding Larsen, Stockholm, får 35 000 kronor för att i Sydkorea studera den medvetna exportsatsningen på landets popmusik och populärkultur.

Gustaf Larsson, Lidingö, får 12 000 kronor för att på Hawaii-öarna studera Hawaiimusikens ställning samt söka spår av Yngve Stoors gärningar.

Övriga:

Christian Carrwik, Uppsala, får 17 000 kronor för att undersöka den ortopediska implantatindustrin i Warszaw, USA.

Linda Sundgren, Åkersberga, får 7 800 kronor för att studera hur transportsektorn påverkas av EU:s gröna omställning.

Po Tidholm, Trönödal, får 42 000 kronor för att studera självständighetsrörelsen i Skottland.

Mats Lerneby, Göteborg, får 31 000 kronor för att studera förmågan att bemöta stora kriser i Europa.

Mats Wigardt, Härnösand, får 25 000 kronor för att studera godstrafiken på Europas floder.

Helene Lumholdt, Enskededalen, får 32 000 kronor för att skriva om kriminalitet hos personer med lindrig utvecklingsstörning.

Caroline Ginner, Stockholm, får 10 000 kronor för att besöka redaktionen bakom Home Schools Hub vid RTÉ i Dublin.

Emma Martinez Arpstrand, Malmö, får 22 600 kronor för att besöka redaktionen för Visual Investigations vid New York Times.

Jan Höglund, Göteborg, får 25 000 kronor för att skriva om den gröna omställningens följder för Stavanger och Aberdeen.

Ylva Floreman, Köpingebro, får 17 000 kronor för att skildra Ester Blenda Nordströms arbetsmetod.

Sofia Bering, Stockholm, får 24 000 kronor för att studera metoder som används att förhindra vapenvåld i USA.

Karin Henriksson, Washington, får 24 000 kronor för att beskriva rollen för USA:s första damer

Lars Hjertberg, Göteborg, får 16 000 kronor för att skriva om idrottsrörelsens kulturarv.

Jessica Lundgren, Göteborg, får 8 400 kronor för att undersöka familjeband mellan halvsyskon där pappan är en okänd donator.

Katarina Malmer, Göteborg, får 20 000 kronor för att studera kärnkraften i Finland.

Ingrid Heller, Stockholm, får 16 700 kronor för att studera EU:s militära verksamhet.

Thomas Gustafsson, Stockholm, får 30 500 kronor för att studera den katalanska separatism.

Carl-Axel Fall, Stockholm, får 11 000 kronor för att studera strömmingen i Östersjön.

Maria Bard, Göteborg, får 17 000 kronor för att studera vargfrågan i Finland.

Karl Andersson, Stockholm, får 28 600 kronor för att studera konsekvenserna av Fukushima.

Simon Löfroth, Stockholm, får 30 000 kronor för att studera medier som riktar sig till minoritetsgrupper.

Susanna Kumlien, Stockholm, får 9 300 kronor för att studera fotografen Maria Werner.

Lisa Abrahamsson, Stockholm, får 17 000 kronor för att besöka Washington Post.

Christopher Gimling Shaftoe, Stockholm, får 15 000 kronor för att besöka Vox.

Niklas Holm, Malmö, får 11 000 kronor för att undersöka press- och mediesituationen i Kroatien.

Lotta Wendel, Malmö, får 17 000 kronor för att besöka en nyhetsredaktion i Warzawa.

Stipendier från Sida:

David Grossman, Stockholm, får 19 500 kronor för att bland annat följa israelisk-palestinska organisationers arbete i Jerusalem.

Anette Olofsson, Tavelsjö, får 25 000 kronor för att undersöka vad som hänt ensamkommande afghaner som fått avslag på asylansökan i Sverige och som därefter flytt till Paris.

Annika Wilhelmson, Stockholm, får 28 000 kronor för att undersöka hur skogsprojekt med internationellt stöd i Guatemala påverkar de invånare som bor i området.

Cia Silver, Stockholm, får 30 000 kronor för att undersöka om Sidas biståndspengar innebär förbättringar för daliter och andra minoritetsgrupper i Nepal.

Kajsa Sörman, Malmö, får 15 000 kronor för att åka till Kairo och träffa lokala organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter.

Sophie Arnö, Stockholm, får 45 000 kronor för att genom djupintervjuer undersöka hur människors psykiska hälsa påverkas i tre krisdrabbade länder - Libanon, Jordanien och Gaza.

Sara Assarsson, Malmö, får 45 000 kronor för att åka till USA, Polen och Västafrika och undersöka kvinnors aborträtt på nära håll.

Åsa Sjöström, Malmö, får 45 000 kronor för att åka till USA, Polen och Västafrika och undersöka kvinnors aborträtt på nära håll.

Anna Roxvall, Solna, får 45 000 kronor för att studera konflikten i Västsahara på plats.

Terese Cristiansson, Stockholm, får 50 000 kronor för att undersöka vad som hänt Afghanistans journalistkår efter att talibanerna återtog makten.

Amanda Lindholm, Stockholm, får 18 500 kronor för att undersöka hur vattenbristen påverkat barn och flickor i Jordanien.

Mats Wikman, Sala, får 28 000 kronor för att besöka ett antal tidningar i Vietnam och undersöka hur många år av demokratibistånd påverkat redaktioner.

Sara Berg, Malmö, får 33 000 kronor för att, tillsammans med Emma Larsson, undersöka hur svenska biståndsorganisationer hjälper kvinnor ut i arbetslivet.

Emma Larsson, Malmö, får 33 000 kronor för att, tillsammans med Sara Berg, undersöka hur svenska biståndsorganisationer hjälper kvinnor ut i arbetslivet.

Hanna Strid, Stockholm, får 29 000 kronor för att studera socioekonomiska problem och det politiska läget i Libanon.

David Isaksson, Stockholm, får 42 100 kronor för att granska bistånd och hjälpinsatser med fokus på livsmedel och klimatförändringar på Madagaskar.

Kassem Hamadé, Hässelby, får 45 000 kronor för att undersöka hur situationen för flickor har påverkats av kriget i Syrien.

Nora Lorek, Göteborg, får 45 000 kronor för att studera livssituationen för de som bor i Sydsudan.

Lars Björk, Stockholm, får 40 000 kronor för att granska hur Sidas pengar används i Västsahara.

Fanny Härgestam, Stockholm, får 20 300 kronor för att studera kvinnors levnadssituation i Mali.

Niklas Svensson, Stockholm, får 40 000 för att följa den internationella kampen mot narkotika, människosmuggling och trafficking.

Antonio de la Cruz, Stockholm, 45 000 för att studera arbetet med Chiles nya konstitution med inriktning på ursprungsbefolkningen och mänskliga rättigheter.

Anna Maria Höglund, Göteborg, 24 000 för studiebesök vid Birzeituniversitetet på Västbanken.

Tina Thunander, Malmö, 27 000, för att undersöka nyhetsförmedlingen från och i Saudiarabien.

Ricardo Garcia, Växjö, 45 000, för att möta barn till från terrororganisationen Sendero Luminoso i Peru.

Eva Jacobsson, Älvsjö. 31 600, för arkivstudier och intervjuer om den svenska utvandringen till Brasilien och Argentina vid sekelskiftet 1900.

Alice Petrén, Enskededalen, 43 000, för att granska klimatförändringar och klimatflyktingar i Nya Kaledonien.

Lena Näslund, Nyköping, 45 000, för att studera konflikten människa-djur i arbetet med att rädda Indiens tigrar.

Martin Schibbye, Farsta, 40 000, för att skildra migrantarbetarnas villkor under arbetet med fotbolls-VM i Qatar.

Veronica Rönnlund Aldman, Helsingborg, 40 000, för att skildra matriarkat i olika kulturer och besöka Ovambofolket i Namibia.

Micael Lindholm, Vallentuna, 23 500, för att studera teoretiska och praktiska konsekvenser av hjälporganisationers kommunikation.

Anna Jonasson, Stockholm, 14 000, för att studera utvecklingen av växtbaserade livsmedel på global nivå.

Therese Bergstedt, Stockholm, 25 000, för att studera hur lokalbefolkningen på Grönland anpassar sig till klimatförändringarnas förändrade verklighet.

Emma Gate, Stockholm, 34 500, för att studera adoptioner i Sydkorea och vad som händer med de stora mängder barnhemsbarn som inte adopteras till andra länder.

Tomas Eriksson, Göteborg, 27 500, för att granska asylpolitiken och avvisning av personer som inte ansetts ha asylskäl och återvändare till Irak.

Eigil Söderin, Stockholm, 45 000, för att undersöka livsvillkoren för emigranter från Ukraina och vad som händer med lokalsamhället när många unga flyttar.

Annika Östman, Solna, för 45 000 kronor för att undersöka om ursprungsbefolkningar får del av vinsterna när deras medicinalväxter blir läkemedel.