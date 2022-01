Stärkt pressfrihet i USA – men problem kvarstår efter Trump

Att 59 journalister greps av polis i USA under 2021 understryker allvaret i de inskränkningar i pressfriheten som skett de senaste åren, varnar pressfrihetsorganisationer. Samtidigt har stora förbättringar skett sedan Joe Biden tillträdde som president.

Relationen mellan Vita huset och journalisterna som är satta att bevaka presidenten och den amerikanska regeringen har förbättrats kraftigt efter att Joe Biden tillträdde för ett år sedan. ”Som natt och dag”, konstaterar Committee to Protect Journalists (CPJ) i en analys som bland annat bygger på intervjuer med cirka 30 journalister.

Retoriken från Vita huset har förändrats i grunden, och det har inte förekommit några verbala attacker mot journalister som ”statens fiender” eller anklagelser om fejknyheter under det senaste året.

Dessutom har justitieminister Merrick Garland på uppdrag av president Biden stoppat flera ansökningar från federala åklagare om att använda tvångsmedel mot journalisters telefoner och epost för att hitta källor, vilket New York Times rapporterade om i juli. Biden har därmed brutit med både Trumps och Obamas tidigare direktiv till justitiedepartementet, att aktivt efterforska journalisters källor genom bland annat stämningar och beslag.

Det redaktionella oberoendet för Voice of America och Radio Free Europe/Radio Liberty har också återupprättats, genom att trumpister kastades ut från ledande positioner i det statliga ägarbolaget US Agency for Global Media för ett år sedan, rapporterade AP.

Vissa kvarlevor från den mediefientliga Trumpadministrationen kvarstår dock, menar CPJ. Offentlighetsprincipen behöver stärkas, tillgången till intervjupersoner i Vita huset, och särskilt presidenten, är kraftigt begränsad – och Bidenadministrationens ansträngningar för att få Wikileaks grundare Julian Assange utlämnad från Storbritannien skulle kunna skapa ett farligt prejudikat för journalister i framtiden, menar CPJ.

Samtidigt fortsätter journalister i USA att utsättas för attacker från såväl civila som poliser i ungefär samma utsträckning som under Trump-eran.

Enligt US Press Freedom Tracker greps 59 journalister av polis i USA under 2021, jämfört med 142 gripanden under 2020. 142 journalister attackerades fysiskt av poliser eller civila under 2021, vilket är en kraftig nedgång jämfört med föregående år då 436 journalister blev fysiskt attackerade.

Reportrar utan gränser välkomnar i ett uttalande president Bidens åtagande att stärka pressfriheten, men anser att det är dags att gå från ord till handling och uppmanar Vita huset att öka ansträngningarna ytterligare.