Youtube anklagas för att skada demokratier och folkhälsa

80 faktagranskare anklagar i ett öppet brev till Youtubes vd Susan Wojcicki plattformen för att sprida desinformation om bland annat covid-19.

Det öppna brevet som publicerats av bland andra irländska The Journal är undertecknat av 80 faktagranskare, bland dem amerikanska Politifact, Washington Posts Fact-checker och norska Faktisk.

I brevet anklagas Youtube för att sprida destruktiv desinformation och misinformation som skadar demokratier och människors hälsa.

”Youtube tillåter att plattformen bestyckas av samvetslösa aktörer för att manipulera och utnyttja andra, och för att organisera och finansiera sig själva”, skriver organisationerna.

De pekar i brevet ut ”Doctors for the Truth” som startade på Youtube i Tyskland och sedan spreds till Spanien och Latinamerika, som ansvarig för att ha spridit desinformation om pandemin till miljontals människor. Falska uppgifter som spridits via Youtube har också påverkat demokratiska val i Taiwan, USA och Filippinerna, menar organisationerna.

De uppmanar Youtubes vd Susan Wojcicki att agera för att få stopp på desinformationen, och erbjuder sin hjälp med att faktagranska innehåll som sprids på plattformen.