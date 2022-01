Digitala annonser rusar – större än tv

Annonsköpen ökade kraftigt i december och 2021 blev året då investeringarna i digitala kanaler gick om köpen i tv.

Annonsinvesteringarna ökade med 13,6 procent under 2021 jämfört med 2020, visar Mediebyråbarometern från Sveriges Mediebyråer, som konstaterar att det rör sig om en ”full återhämtning”.

– Medieinvesteringarna har återhämtat sig förvånansvärt snabbt under 2021. Siffrorna för det fjärde kvartalet visar på full återhämtning och det finns inga tecken på en avmattning vid ingången till 2022 då många medier rapporterar hög efterfrågan och redan nu slutsålda veckor. Dessutom innehåller 2022 flera events som kommer att driva mediemarknaden, däribland riksdagsval, OS och fotbolls-VM. 2022 har alla förutsättningar att bli ett starkt år för medieinvesteringarna, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande i Sveriges Mediebyråer, i en kommentar.

Under helåret 2021 förmedlades via Sveriges Mediebyråers medlemmar medieinvesteringar om nästan 14 miljarder kronor. Totalt under december köptes annonser och reklam för 988 miljoner kronor.

Det sker samtidigt dramatiska förändringar i vilka medieslag annonsörerna väljer.

Annonsköpen i digitala medier var under 2021 för första gången större än i tv. De digitala kanalerna ökade med 23 procent till totalt 5,8 miljarder kronor. Reklamköpen i tv ökade med tio procent till 4,9 miljarder kronor under 2021.

Tre medieslag minskade annonsförsäljningen under 2021: landsortspressen och kvällspressen tappade vardera cirka sex procent av omsättningen medan direktreklam minskade med 33 procent.

Landsortspressen såg dock en viss återhämtning under december månad, och annonsförsäljningen låg en procent högre än i december 2020 – medan kvällstidningarnas annonsförsäljning rasade med 25 procent.