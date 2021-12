TV4 startar utbildning för kvinnliga sportkommentatorer

TV4 och C More startar en utbildning för kvinnliga sportkommentatorer. ”Vi vill få kvinnor att närma sig en yrkesroll som idag känns svåråtkomlig”, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

”Det finns en brist på kvinnor inom det här området, både på TV4 och C More och i branschen i stort. Vi vill skapa ett forum för att inspirera och hjälpa kvinnor att närma sig kommentatorsyrket. Vi sitter på kunskapen och nu skapar vi förutsättningar för att på ett enkelt sätt få kvinnor att närma sig en yrkesroll som idag känns både svåråtkomlig och vissa fall skrämmande för framförallt kvinnor”, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More i en mejlkommentar till Journalisten.

Totalt i hela tv-branschen är det ett fåtal kvinnor som är kommentatorer. På TV 4 och C More är Lena Sundqvist den enda kvinnan som jobbar som kommentator, enligt Erik Westberg.

Utbildningen vänder sig till sportintresserade kvinnor, oavsett ålder och bakgrund. För att komma in på utbildningen behövs inga förkunskaper i yrket.

”Det räcker med ett brinnande intresse för sport”, säger Erik Westberg.

Utbildningen kommer att genomföras under under våren. Vid fyra tillfällen kommer man att arrangera föreläsningar på kvällstid.

”Förhoppningen är att kunna samla alla deltagare dessa datum, men vi möjliggör även för medverkan digitalt för de som inte kan vara på plats. Den största delen av utbildningen kommer dock att genomföras i samarbete med en av våra rutinerade kommentatorer som kommer att agera som handledare.”

Sista ansökningsdag till utbildningen är den 9 januari.