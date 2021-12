Hård anonym kritik mot Expressen i ny granskning

I en fortsatt granskning av Expressens arbetsmiljö beskrivs i Dagens ETC idag tidningen som en hårt hierarkisk ”sekt” där medarbetare gråter på jobbet.

Dagens ETC bygger sin granskning på ett 40-tal anonyma källor, som vittnar om perioden 2001-2021. Anonyma före detta anställda beskriver Expressen som ”en sekt styrd genom skräck och hot” där anställda ”är livrädda för att säga ifrån”, med orimlig arbetsbelastning och där sexismen periodvis varit utbredd.

Hård kritik riktas bland annat mot tidningens tidigare chefredaktör Thomas Mattssons ledarskap. Mattsson tillbakavisar kritiken.

Nuvarande chefredaktören Klas Granström vill till Dagens ETC inte uttala sig om något som hänt innan hans chefredaktörskap. Någon sexism existerar inte under hans ledarskap, menar Granström, men efter att man ”i många år pratat om hierarkier och ton” så finns där nu en ”mer modern redaktionskultur” menar han i ETC.