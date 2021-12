Färre journalistjobb försvann under 2021

MEDIEÅRET 2021 Under 2021 har Journalisten rapporterat om 44 journalistjobb som har försvunnit från landets redaktioner. Samtidigt har flera mediehus som NWT, DN och SvD förstärkt med nya journalister vilket har lett till minst 34 nya jobb under året.

2020 drabbade flera sparpaket Sveriges redaktioner och minst 190 journalistjobb försvann. Under 2021 har Journalisten också rapporterat om jobb som försvunnit men i år handlar det om betydligt färre än på många år – 44 uppsagda.



I april berättade vi om det stora sparbetinget på Utbildningsradion, som slutade med att 16 medarbetare fick avgångsvederlag. Syftet med neddragningen var att lägga ut mer på extern produktion.



På TT Nyhetsbyrån ledde det senaste sparpaketet till att ett tiotal journalister sades upp. Där kom journalistklubben och arbetsgivaren överens om en avtalsturlista som medförde att turordningsreglerna kringgicks för hälften av journalisterna som sades upp. Avtalsturlistor är ovanliga i journalistbranschen, och det väckte också starka reaktioner inne på TT.



Även TV4 har sparat under året, fem på redaktionen har lämnat genom avgångserbjudanden, enligt klubben. I oktober berättade vi även om den nya organisationen på Skånska Dagbladet där tio tjänster försvann efter att Bonnier News tagit över och organiserat om. Nyhetsmagasinet Fokus har också sparat under året, tre redaktionella medarbetare fick sluta.



Flera tidningshus satsade 2021 på nyanställningar, bland annat rapporterade vi i januari att Dagens Nyheter anställt fyra reportrar och en fotograf till redaktionen i Malmö.



En storsatsning kom också hos NWT-gruppen med 23 journalister som anställdes på redaktionerna i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Svenska Dagbladet anställde sex nya fast anställda reportrar, redaktörer och redigerare.



Antalet medlemmar i Journalisternas a-kassa som fick ersättning sjönk under 2021, jämfört med året innan. 2020 fick i genomsnitt 464 personer ersättning varje månad från a-kassan, 2021 föll det till 393 i genomsnitt för året.