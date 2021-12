Fler åtal för olaga hot

MEDIEÅRET 2021 Några av årets mest lästa artiklar på Journalisten.se handlade om hot och hat som riktats mot journalister.

Under 2021 kom tre fällande domar mot män som hotat journalister. De tre hoten riktades mot Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima och hennes familj på Twitter, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg på Twitter och Sveriges Radios migrationskorrespondent Alice Petrén på mejl. Under året rapporterades om totalt sju åtal för olaga hot mot svenska journalister, vilket är fem fler än under 2020.



Två kvinnor som åtalats för olaga hot friades under året. I det första fallet handlade det om en militant djurrättsaktivist som hotat Göteborgs-Postens reporter Michael Verdicchio. ”Jag är chockad. Jag tolkar domen som att det är okej att mordhota journalister”, sade Michael Verdicchio till Journalisten. Det andra fallet rör en kvinna som twittrat ett foto med ett gevär riktat mot en tv-skärm där en av SVTs nyhetsprogramledare syns. SVT Nyheters programchef Charlotta Friborg var mållös över den friande domen: ”Har tingsrätten levt under en sten?” sade hon till Journalisten.



Samtidigt är mörkertalet när det gäller olaga hot mot journalister stort. I en enkätundersökning bland svenska journalister tidigare i år uppgav 23 procent att de utsatts för hot och ofredande under de senaste tre åren.



I en längre intervju i Journalisten berättade Arbetets ledarskribent och tidigare politiska redaktör Martin Klepke tidigare i höstas om hoten han utstått i åratal, från nazistiska NMR och från sverigedemokrater. Hoten har inte bara kommit per mejl, telefon och sociala medier utan också medelst hembesök – och en ickeapterad bomb vid hans hus, ett gevärsskott utanför dörren, däck sönderskurna på bilen, buskar som ryckts upp från trädgården och släpats upp på altanen. Ingen har dömts.



– Det är orimligt att ha det så här, ett yrke ska inte behöva vara på det här sättet. Också vad det betytt för familjen. Men jag har väl varit för dum eller oflexibel. Jag blev journalist, journalister fortsätter skriva, sade Martin Klepke under intervjun.



De flesta av hoten framförs av högerextrema eller främlingsfientliga personer, men under 2021 har flera händelser kopplade till gatuvåld och gängkriminalitet rapporterats, bland annat i Borås i juni när SVTs reporter blev påhoppad i direktsändning, i Kalmar i november när en man hotade en reporter på plats i Norrliden med att spränga P4-stationen och i Göteborg i maj när Göteborgs-Postens journalister hindrades av maskerade män i Hjällbo.