Följetonger 2021: Bulletin, Kina och mörkläggningar

MEDIEÅRET 2021 Under året blev några ämnen långkörare i nyhetsrapporteringen om mediebranschen, pressfriheten och offentlighetsprincipen. Här är några av ämnena som vi återkom till gång på gång under 2021.

Journalistens avslöjande i mars om kaoset på den nystartade nyhets- och opinionssajten Bulletin fick stort genomslag och blev årets mest lästa artikel på Journalistens sajt. Fem andra artiklar om Bulletin hamnade bland de tio mest lästa. Efter att redaktionsledningen på Bulletin avgått i april fortsatte konflikterna, nu mellan ägarna Tino Sanandaji och Pontus Tholin, om den svajiga ekonomin i företaget. Under hösten avslöjade Expressen att Bulletins nye vd Jannik Svensson anlitat en dömd trippelmördare som konsult. Den infekterade ägarstriden inom tidningen kan avgöras på en extra bolagsstämma två dagar innan julafton.



Till slut rann tiden ut för Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyou som i september kallades hem. Ambassadören har fått massiv kritik för hanteringen av frågor kring den fängslade förläggaren och svenske medborgaren Gui Minhai som hålls fången i Kina och för attacker mot svenska journalister som skrivit om fallet.



Regimens attacker mot journalister i Belarus har återkommande rapporterats under året men nådde en absurd nivå i maj när diktatorn Aleksandr Lukasjenko beordrade en flygplanskapning av ett passagerarplan på väg från Grekland till Litauen för att gripa exil-journalisten Raman Pratasevitj.



De usla arbetsvillkoren för journalister och andra medarbetare på många svenska tv-produktionsbolag hamnade i fokus för medierapporteringen efter att skandalen om övergrepp på Paradise Hotel briserat i april, och TV4 avslutat allt samarbete med en programledare som ska ha angripit en ung kvinnlig medarbetare på en fest i september.



Svenska myndigheters mörkläggningar och brott mot offentlighetsprincipen aktualiserades flera gånger under 2021 – bland annat i samband med JOs kritik mot Region Sörmland och flera sörmländska kommuner i juni för att man undanhållit information om virusspridning, och en forskningsrapport med allvarlig kritik mot Polismyndighetens kommunikationsstrategi i september. Under året granskade Journalisten flera händelser där mediers insyn inskränkts, bland annat i Örebro och Helsingborg.



Pandemin kom förstås att prägla me­diebranschen 2021 och distansarbete var norm för många redaktioner. Den 29 september hävde Folkhälsomyndigheten rekommendationen att arbeta hemifrån, och veckorna efter började journalister återvända till redaktionerna efter 1,5 års hemarbete.