”Dagspressen reser sig på nio”

MEDIEÖNSKNINGAR 2022 Axel Andén, chefredaktör på Haparandabladet, önskar att dagspressen reser sig på nio och kommer tillbaka tack vare de digitala läsarintäkterna.

Vad händer medieåret 2022?

– Annonsintäkterna ökar efter två svåra år, frågan är om de kommer tillbaka till samma nivå som före pandemin. Lokalt ser vi tecken på att annonsörer börjar uppvärdera dagspress igen. Men det är ändå läsarintäkterna som är ”the name of the game” nu. Och läsarna är även grunden för det tredje intäktsbenet, mediestöden, som blir en het fråga när Mats Svegfors genomför sin utredning. Där finns tydliga intressekonflikter när fler aktörer vill ta del av de pengar som hittills krävt en betald upplaga.

... och om du får önska?

– Att vi får en mediepolitik, för både dagspress och public service, som säkrar tillgången till fri och oberoende journalistik över hela landet. Det låter abstrakt och högtravande men jag ser den konkreta betydelsen varje vecka i vårt bevakningsområde. Dagspressen har rest sig på nio och kommit tillbaka tack vare de digitala läsarintäkterna, och journalistiken är bättre nu än den varit på länge. Jag hoppas att den befäster den positionen och blir ännu lite tuffare i sin granskning av makthavare.