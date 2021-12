”Pandora Papers var Årets scoop”

MEDIEÅRET 2021 Dokumentärfilmaren och bildjournalisten Martin von Krogh tycker att Pandora Papers var Årets scoop.

Årets scoop: Pandora Papers.

Årets flipp: Att Lotta Härdelin

utsågs till Årets fotograf, den andra kvinnan i historien.

Årets flopp: Bulletinhärvan.

Årets journalist: Linnea Carlén, en doldis som är värd att lägga på minnet. Jobbar på SVT som researcher/reporter och vi kommer se betydligt mer av henne i framtiden.

Årets mörkläggare: Ulf Kristersson (M), han är otroligt skicklig på att göra sig otillgänglig när det vankas kritiska frågor.

Årets mediehändelse: Nobels fredspris.

Årets nyhetshändelse: Stormningen av Kapitolium, att titta på live-tv och följa utvecklingen inifrån var historiskt.

Årets citat: ”Just Try To Make It Sound Like You Wrote It That Way On Purpose.” Ur filmen French dispatch.