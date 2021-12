”SVTs direktsändning av Lamberts presskonferens var Årets flopp”

FOTO: Tor Johnsson MEDIEÅRET 2021 Ulla Öhman, reporter på Sveriges Radio P4 Västernorrland, tycker att det var Årets flopp när SVT direktsände Göran Lambertz presskonferens.

Årets scoop: P1-dokumentären Det illojala vårdbiträdet. Mötet mellan vårdbiträdet Stine och Attendos ledning kändes som ett knytnävsslag i magen. Så tacksam att hon bandade och vägrade vara tyst!

Årets flipp: När covidvaccinet kom!

Årets flopp: Att SVT direktsände Göran Lambertz presskonferens.

Årets journalist: Magda Gad.

– en modig kvinna!

Årets mörkläggare: Alla kommuner och regioner och myndigheter som inte sparar e-postloggarna längre tid och gör det allmänt krångligt att få ut handlingar.

Årets nyhetshändelse: Stormningen av Kapitolium. Det var en dag när demokratin verkligen vacklade. En helt osannolik och skrämmande dag som jag aldrig hade kunnat föreställa mig skulle hända.

Årets mediehändelse: Att DN satsar i norra Sverige, fast bara om den satsningen kombineras med insikten om att norra Sverige är helt vanliga Sverige och inget exotiskt och konstigt.

Årets citat: ”Dream about me baby, because I will dream about you.” Romansbedragaren Charlie Anderson till undertecknad medan han fortfarande trodde att det fanns pengar att hämta i vår falska kärleksrelation.