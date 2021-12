”GPs avslöjande var Årets scoop”

FOTO: Anders Ylander/GP MEDIEÅRET 2021 Björn Werner, föräldralediga kulturchef på Göteborgs-Posten, lyfter fram ett av Göteborgs-Postens gräv som Årets scoop.

Årets scoop: GPs avslöjande att lokala byggmagnaten Ola Serneke försökt driva upp sitt företags aktiepris genom ett anonymt konto på nätet. Ledde till att han strax efter publicering tvingades avgå som vd för företaget han själv grundat.

Årets flipp: Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad. Regeringen blundade för sitt ansvar att säkra de afghaner som samarbetat med Sverige på plats. Hon tvingade med sin blotta närvaro som krigsreporter – och med sin humanistiska nerv – makthavarna att lyssna.

Årets flopp: Dokusåpan formerly known as Bulletin. I början av 2021 – mallig storsatsning med högerkantens tyngsta profiler. Idag en daglig källa till förundran över hur dåligt det verkligen går att sköta en redaktion. När man inte tror det kan bli värre anlitas en trippelmördare för att ”utreda oegentligheter”.

Årets journalist: Diamant Salihu för hans bok Tills alla dör. Så nära en nyckel till den komplexa frågan om gängkrigen som någon lyckats komma.

Årets mörkläggare: Sverigedemokraterna, som ännu en gång lyckats få oss att glömma bort att deras starke man i väst, Jörgen Fogelklou, högst sannolikt levt ett tidigare liv som näthataren ”afghan”.

Årets nyhetshändelse: Stormningen av Kapitolium. Den amerikanska demokratin stod och darrade på kanten till fullkomlig katastrof – i direktsändning.

Årets mediehändelse: Att hela branschen under en månad lekte heta linjen i appflugan Clubhouse för att sedan lika snabbt gå vidare som om inget alls hänt. Kanske lika bra.

Årets citat: ”Sluta mutea mig som någon jävla diktator” – Bulletins f.d politiska chefredaktör Alice Teodorescu står för tidstypiskt smittsäker dramatik efter att bokstavligen ha tystats under ett digitalt stormöte av en av storägarna. Kort därefter slutade hon på tidningen.