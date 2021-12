Ryssland har fängslat minst tio journalister från Krim

Minst tio journalister har frihetsberövats av ryska myndigheter på Krimhalvön, ytterligare fem har fått restriktioner.

Spänningarna mellan Ukraina och Ryssland har ökat kring Krimhalvön samtidigt som Ryssland har frihetsberövat minst tio journalister i området. Ytterligare fem journalister har fått vissa administrativa restriktioner, vittnar National Union of Journalists of Ukraine (NUJU) om i en artikel av European Federation of Journalists (EFJ).

Bland de frihetsberövade finns Vladislav Yesipenko, frilans för Radio Liberty. Han och de andra anklagas bland annat för att ha deltagit i terroraktiviteter och sabotage.

I början av december ordnades en digital manifestation där 300 medborgarjournalister, människorättskämpar och andra visade sitt stöd för de frihetsberövade journalisterna. EFJ menar att medborgarjournalisterna nu är de ”enda trovärdiga källorna på fältet”, efter myndigheternas agerande mot etablerade medier och journalister i området.

– Vi ser dem som politiska fångar, säger EFJs generalsekreterare Ricardo Gutiérrez i artikeln.