Ägarstriden inom Bulletin: ”Jag känner mig hotad”

Pontus Tholin (tv) och Tino Sanandaji. Just nu pågår en strid om kontrollen över bolaget.

I december tar Mediestödsnämnden beslut om vilka tidningar som får ta del av presstödet. Ett beslut som beskrivs som en ödesdag för Bulletin och det som kan rädda tidningen från konkurs. Nu kan Journalisten berätta hur ägarstriden som rasar bakom kulisserna blivit allt mer infekterad där polisanmälningar och hotfulla utspel har blivit vardag. ”Jag känner mig hotad", säger en källa.

Journalisten avslöjade så sent som i förra veckan [1] att Bulletin har skulder till medarbetare och tvingats ställa in betalningar. Via inspelningar, mejl, och vittnesmål som Journalisten har tagit del av kan vi nu visa hur det som från början var en strid mellan ägarna och redaktionen [