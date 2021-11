Klart: Bolagsverket ska genomlysa Bulletin

Krisen på Bulletin Bolagsverket startar en genomlysning av tidningen Bulletins ägarbolag. De ska bland annat utreda vad den så kallade trippelmördaren som gör utredningar för tidningsbolaget kostar.

Förra veckan stod det klart att Pontus Tholin, en av de tre grundarna till Bulletin, ansökt om att Bolagsverket ska tillsätta en extern granskare som genomlyser ägarbolagets Neovista Ventures ekonomi.

Bolagsverket går alltså på Tholins linje, och till särskild granskare har avokat Philip Asmar vid Grey Advokatbyrå utsetts.

”Bolaget har yttrat sig genom styrelseordförande Tino Sanandaji som i huvudsak har anfört att det föreligger en konflikt mellan bolaget och dess tidigare styrelseledamot Pontus Tholin”, skriver Bolagsverket i sitt beslut.

Vidare framgår det av beslutet att Tino Sanandaji välkomnar en granskning men yrkar på att Pontus Tholin betalar kostnaderna eftersom bolaget anser att det handlar om ”gränslösa anklagelser”.

Bolagsverket konstaterar dock att de inte prövar ersättningsskyldighet för granskningen och hänvisar till bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Bland de förehavanden Bolagsverket ska titta närmare på finns uppgifterna om att bolaget betalat cirka 300 000 kronor i månaden för sajtutveckling, under april till juni. Men också vad det kostar för bolaget att ta in juridisk hjälp för att bedriva internutredningar, bland annat då via den trippelmördare som anlitats av bolaget, som Journalisten har berättat tidigare.