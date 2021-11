FOTO: Tor Johnsson

Anette Novak blir Filminstitutets nya vd

Styrelsen för Svenska Filminstitutet har utsett Anette Novak till ny vd, hon lämnar därmed tjänsten som direktör för Statens medieråd.

Sedan 2018 har Anette Novak varit direktör och myndighetschef för Statens medieråd, som bland annat ansvarar för svensk filmgranskning. Tidigare var hon även regeringens särskilda utredare för Medieutredningen.

Hon har även arbetat som chefredaktör och ansvarig utgivare för Norran i Skellefteå och suttit i styrelsen för organisationer som Tidningsutgivarna, Sveriges Radio och Schibsteds ägarstiftelse.

”Jag är glad och hedrad över styrelsens förtroende och ser fram emot att ta mig an den spännande uppgiften att leda Filminstitutet in i framtiden. Det kommer att vara utmanande, jag tar mig därför an uppgiften med stor ödmjukhet. Samtidigt känner jag mig säker på att jag - tillsammans med alla kompetenta medarbetare och skickliga och erfarna personer i den svenska filmbranschen – kommer att kunna bidra till att stärka svensk films ställning, både i Sverige och internationellt”, säger Anette Novak i ett pressmeddelande.

Anette Novak tillträder i april.