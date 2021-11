Amerikansk journalist döms till elva års fängelse i Myanmar

I åratal har arvodena för de fotografer som filmat livesport åt SVT, TV4 eller strömningsjättarna legat still. Men nu har någonting hänt. Journalisten kan avslöja hur nya typer av rättighetsföretag kommit in och dumpat arvoden genom att ta in billig arbetskraft från Lettland. De fotografer vi pratar med är mest kritiska till SVTs roll i det man kallar en ”gigantisk prispress” på fotografmarknaden.