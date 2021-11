De vann tidskriftspriserna

I går delade Sveriges Tidskrifter ut sina priser till årets bästa prestationer i tidskriftsvärlden. Här är alla vinnarna i alla tio kategorierna.

ÅRETS GRANSKNING

Fallet Nathalie, Anton Andersson, Handelsnytt

Juryns motivering: "Genom en ung kvinnas berättelse avslöjades usel arbetsmiljö och cyniskt ledarskap på en av våra största handelskedjor. Granskningen fick stort genomslag, omedelbara konsekvenser och gav upprättelse för en utsatt anställd."



ÅRETS JOURNALIST

Elinor Torp, Dagens Arbete

Juryns motivering: "För att hon med sin journalistik gång på gång ger röst åt de röstsvaga. I ett samhälle där så mycket sägs och sprids, men där de allra svagaste sällan ges plats fortsätter hon att gräva, blottlägga och rapportera om missförhållanden – år efter år.

Hon synliggör de osynliga, vårt samhälles tysta skuggor som gör jobbet vi andra inte ser eller ens märker. I de här miljöerna har arbetsmiljöjournalistiken ett särskilt ansvar. Den som tar det ansvaret på största allvar och som gör det mest och bäst är – Elinor Torp."



ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS

Socionomen

Juryns motivering: "En riktigt bra tidskrift är inte bara en samling intressanta artiklar och vältagna bilder. En riktigt bra tidskrift tar sina läsare i handen och promenerar tillsammans genom både glädje och djupaste sorg. En riktigt bra tidskrift ger sina läsare kraft i vardagen."



ÅRETS TIDSKRIFT POPULÄRPRESS

Travronden

Juryns motivering: "Med nya affärsgrepp, nytt fördjupat innehåll och satsningar på nya medieformer och interaktivitet visade de vägen när läget var som svårast. På ett imponerande sätt förstod de snabbt läsarnas och tittarnas behov under pandemin och agerade med kraft. När andra ställde in, ställde de om. Ur krisen kom en vinnare."



SVERIGES TIDSKRIFTERS STORA PRIS

James Savage

Juryns motivering: "För sin förmåga att erbjuda en helt ny målgrupp generös digital journalistik har årets vinnare skapat en samhällsviktig gemenskap. Tack vare sin starka relation med användarna har mottagaren av Sveriges Tidskrifters Stora Pris framgångsrikt kunnat testa nya grepp och därmed drivit sin affär framåt. Med stort mod och smittande personlig entusiasm har vår pristagare tagit sin idé från ett litet nyhetsbrev till internationell nivå och expansion."

ÅRETS GREPP

Shift, Breakit i samarbete med Bling

Juryns motivering: "Ett fenomenalt och innovativt grepp som ligger helt rätt i tiden, öppnar en ny marknad och gör änglar insatta i områden som annars kallas utsatta och ger miljonprogrammet en helt ny betydelse. That's what we in Sweden call a shift-nyckel!"

ÅRETS DESIGN

Carl Anders Skoglund, Hemslöjd

Juryns motivering: "Visuellt genomarbetat, typografiskt pricksäkert och alltid med värme och finess i tilltalet. Det här är ett hantverk som håller – år efter år."



ÅRETS OMSLAG

DI Weekend, nr 37/2020

Juryns motivering: "Ett riktigt bra omslag ger läsaren en direkt känsla och ett tydligt budskap. Årets omslag är just ett sådant: vi blir påminda om att det osannolika faktiskt hände och att pandemin påverkade hela världen - genom en effektfull bild på SAS VD i ett helt ödsligt flygplan."

ÅRETS LJUD & RÖRLIGT

Förnuft & Känsla, Auto Motor & Sport

Juryns motivering: "Med stolthet men utan fördom lyckas vinnaren med bravur ta sitt tryckta uttryck ut i den rörliga världen med sin youtube-satsning Förnuft & Känsla."



ÅRETS SKOLTIDSKRIFT

The Rydberg Tribune, Viktor Rydberg Odenplan, Stockholm

Juryns motivering: "En ung redaktion som visar en imponerande mognad och hög publicistisk nivå. Det är nyanserat och så väl paketerat att vi får lust att sätta oss i skolbänken igen. Skolan vi vill börja på är Viktor Rydberg Gymnasium och vinnare är The Rydberg Tribune!"