TV4-journalist misshandlad

TV4-korrespondenten Tomas Kvarnkullen attackerades med knytnävsslag i bakhuvudet i samband med en nyhetssändning igår onsdag.

Tomas Kvarnkullen är kanalens korrespondent i Storbritannien och var utsänd för att rapportera om klimatmötet i Glasgow när mannen gick till attack och skrek ”Försvinn TV4”, rapporterar TV4.

– Situationen blev snabbt hotfull och jag beslutade mig för att ta mig snabbt därifrån, in på ett hotell. Då slog han mig kraftigt i bakhuvudet, vid två tillfällen, säger han till kanalen.

Det krävdes sex poliser för att gripa mannen på ett hotell i närheten.

Tomas Kvarnkullen berättar att han mår förhållandevis bra efter attacken men att han förmodligen har fått en lätt hjärnskakning.

Mannen utreds nu bland annat för misshandel och motstånd.

Fredrick Malmberg, TV4s nyhetschef, säger till den egna kanalen att attacken ”visar det hårdnande klimatet mot journalister”.

Attacken fördöms också av Reportrar utan gränser (RSF) som skriver på Twitter att det ”är av yttersta vikt att de reportrar som är på plats kan jobba under säkra förhållanden och vi uppmanar polisen att utreda händelsen”.

RSF condemns today’s attack on @Nyheterna journalist Tomas Kvarnkullen while covering #COP26 in Glasgow. This attack must be immediately investigated and prosecuted. Journalists must be able to do their jobs safely. https://t.co/j8PeOBoCK2