Första Daphnepriset till Pegasusprojektet

Det första journalistpriset till mördade Daphe Caruana Galizias minne går till den franska journalisten Sandrine Rigaud och Pegasusprojektet för avslöjandet om hur flera hundra journalister har avlyssnats av ett spionprogram.

Daphne Caruana Galizia-priset instiftades av EU-parlamentet förra året och delas nu ut för första gången. Priset ska gå till grävande journalistik som tar upp ämnen relaterade till EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och värderingar som frihet, demokrati, jämlikhet.

Pegasusprojektet som nu belönas genom priset till Sandrine Rigaud är ett samarbete mellan 80 reportrar från 17 medier (Forbidden Stories, Le Monde, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Radio France, The Washington Post, The Guardian, Direkt36, Daraj, The Wire, Haaretz, OCCRP, Le Soir, Knack, Proceso, Aristegui Noticias, PBS Frontline) i tio länder.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert har suttit i prisjuryn för Sveriges räkning.

– Det är oerhört glädjande att priset går till just Sandrine Rigaud. The Pegasus Project är ett fantastiskt samarbete som avslöjat hur ett spionprogram har missbrukats i stor skala och avlyssnat minst 180 journalister i bland annat Indien, Mexiko, Ungern, Marocko och Frankrike. När journalister avlyssnas och övervakas kvävs pressfriheten och yttrandefriheten och i förlängningen även demokratin, säger Ulrika Hyllert i en kommentar.

Prissumman är 20 000 euro. Priset delas ut på lördag 16 oktober, fyra år sedan den grävande journalisten Daphne Caruana Galizia mördades av en bilbomb utanför sitt hem på Malta. I december 2019 framförde Europakommissionens ledamöter kritik mot den bristfälliga mordutredningen samt uppmanade Maltas regering att vidta en rad åtgärder.

Granskningen av myndigheternas hantering av mordutredningen ledde till att premiärminister Joseph Muscat meddelade sin avgång 1 december 2020.