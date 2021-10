Tre år sedan Jamal Khashoggi mördades

Mordet på Khashoggi På lördag är det tre år sedan journalisten Jamal Khashoggi mördades, vilket uppmärksammas av en rad pressfrihetsorganisationer och stora medier.

Den 2 oktober är det tre år sedan Washington Post-krönikören Jamal Khashoggi dödades.

Journalisten har tidigare berättat att åtta personer dömts för inblandning i mordet, en dom som fick kraftig kritik av exempelvis FN och människorättsorganisationer.

IPI - the global network for independent journalism skriver bland annat att man fördömer den straffrihet som följt, och uppmanar det internationella samfundet att ställa Saudiarabien till svars för dådet.

På Twitter delar Washington Post-redaktören Elias López en artikel där hans tidning sätter ljuset på andra utsatta som sitter i fängelse, eller på annat sätt inte kan leva fritt ”i landet där censuren har skapat rädsla”.

Oct. 2 marks 3 years since the murder of our colleague #JamalKhashoggi, so we wrote about some of the people who remain in prison or are otherwise unable to live freely in Saudi Arabia, where detention and censorship have created a climate of fear. https://t.co/2P698oFvCc