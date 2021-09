Kongolesisk journalist förhörs om bilder på Catalan-mordet

En kongolesisk journalist som bland annat jobbat med ett Uppdrag granskning-gräv gällande mordet på den svenska FN-utsända Zaida Catalán har frihetsberövats. Myndigheterna vill bland annat veta hur han fick tag i bilder på mordet. Organisationer som RSF och UG-reportern Axel Gordh Humlesjö kräver att man släpper journalisten.

Den kongolesiska journalisten Sosthene Kambidi, som bland annat arbetar som korrespondent för franska AFP, har gripits av militär i landet, skriver Reuters.

Enligt Committe to Protect Journalists frågas han ut som vittne gällande mordet på svenska FN-utsända Zaida Catalán och FN-experten Michael Sharp 2017.

Åklagaren ska vilja veta hur han kom över bilder som visar morden på de två FN-medarbetarna, och hur han kunde känna till detaljer om morden.

Kambidi har bland annat hjälpt Uppdrag granskning och reportern Axel Gordh Humlesjö i en granskning 2018, där man kunde avslöja nya detaljer kring morden.

På Twitter skriver Gordh Humlesjö att det är ”extremt allvarligt” och uppmanar alla att hjälpa till att sätta press på regeringen i landet så att de släpper Kambidi.

This is extremely serious! Our colleague Sosthéne Kambidi have been arrested in DRC. He was a vital part of our investigation 2018 exposing the government involvement in the murder of Zaida Catalan. Please help us put pressure to release him #journalismisnotacrime https://t.co/gikjGEl7K8