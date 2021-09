Trump stämmer New York Times

Donald Trump stämmer sin brorsdotter Mary Trump för att ha läckt hans skatteuppgifter samt New York Times och tre av tidningens reportrar för att ha publicerat uppgifterna.

2018 publicerade New York Times en artikel om dåvarande presidenten Donald Trumps skattesmitning. Uppgifterna hade tidningen fått av Donald Trumps brorsdotter Mary Trump, som förra året gav ut boken Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man där hon berättade att hon varit källan. Reportrarna David Barstow, Susanne Craig och Russ Buettner vann Pulitzerpriset 2019 för sitt avslöjande.

I tisdags stämde Donald Trump sin brorsdotter, New York Times och de tre reportrarna i en domstol i New York, för att ha konspirerat i en ”lömsk komplott” för att skaffa fram konfidentiella skatteuppgifter. I stämningsansökan uppger Donald Trump att han förlorat minst 100 miljoner dollar på grund av tidningens och Mary Trumps agerande, och kräver skadestånd. Det rapporterar New York Times.

I ett uttalande försvarar New York Times publiceringen och beskriver stämningsansökan som ”ett försök att tysta oberoende medier”.