Demonstrationer utanför tingsrätten i Stockholm när rättegången inleddes i augusti.

FOTO: Journalisten

Överlevare efter massakern 1988 vittnar på konferens i Stockholm

På tisdag anordnas en internationell konferens i Stockholm om massakern i Iran 1988 då 30 000 politiska fångar, bland dem flera journalister, avrättades. Överlevare kommer att vittna om Irans president Ebrahim Raisis inblandning.

Den internationella konferensen i Stockholm på tisdag samlar vittnen och överlevare som nu bor i Sverige och flera andra europeiska länder samt Kanada.

En majoritet av offren för massakern sommaren 1988 var aktiva i det iranska oppositionspartiet Folkets mojahedin, men även journalister avrättades, hur många vet man inte. Offren begravdes i hemliga massgravar. Enligt Reportrar utan gränser har närmare 1 000 journalister dödats i Iran sedan revolutionen 1979.

– Det är en viktig konferens ur flera aspekter. Konferensen sker samma dag som regimens nye president Ebrahim Raisi väntas tala inför FNs generalförsamling i New York och det är klarlagt att han personligen skickade tusentals politiska fångar i döden 1988. Det är också signfikant att att så många överlevare och vittnen kommer till Stockholm från olika länder för att för första gången dela med sig av sina berättelser till världen. De kommer att kräva en oberoende utredning av massakern 1988, säger Shahin Gobadi som sitter i det Iranska nationella motståndsrådet och anordnar konferensen.

En 60-årig iransk medborgare står just nu åtalad i Stockholms tingsrätt, misstänkt för grovt folkrättsbrott, mord och för att ha haft en ledande roll vid massavrättningar i Iran sommaren 1988, vilket Journalisten rapporterade om rättegången inleddes i augusti.

Bland talarna på konferensen finns den tidigare brittiske ministern David Jones som i dag är parlamentsledamot i det brittiska underhuset, Finlands tidigare kommunikationsminister Kimmo Sasi, Islands tidigare miljöminister Edvard Solnes samt Tahar Boumedra, tidigare chef för kontoret för mänskliga rättigheter i FNs mission i Irak och ledamot i rådgivande nämnden för organisationen Justice for Victims of 1988 Massacre in Iran.