Miljonskadestånd för tv-pirat

En man i Aneby döms till 1,5 miljoner kronor i skadestånd till fyra tv-bolag för upphovsrättsbrott.

Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm dömer en man i Aneby till 120 dagsböter för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Mannen ska via iptv-boxar ha gett minst 119 kunder tillgång till betalkanaler. Han ska också betala sammanlagt 1 563 944 kronor i skadestånd till de fyra målsägandebolagen Viacom, Discovery, Nent och C More.

Digitalboxarna har marknadsförts via en hemsida som Anebybon står bakom och han ska enligt domen ha haft intäkter om 200 000-300 000 kronor från försäljning av boxar samt abonnemang.

I juli dömdes två Norrköpingsbor i högsta instans i en annan tv-pirathärva till längre fängelsestraff och att betala 93 miljoner kronor i skadestånd, uppger nyhetsbyrån Siren.