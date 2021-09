Carolina Jemsby.

FOTO: Tor Johnsson

Biståndsavslöjande kan vinna internationellt pris

Carolina Jemsbys och Nils Resares reportage Tomma löften i Sveriges Natur är en av finalisterna i den internationella klimatjournalistiktävlingen Covering Climate Now Journalism Awards. ”Jätteroligt. En ära och ett erkännande”, säger Carolina Jemsby.

Det nyinstiftade klimatjournalistikpriset Covering Climate Now Journalism Awards delas i år ut för första gången, i samarbete med Columbia Journalism Review, och bland finalisterna finns Nils Resares och Carolina Jemsbys reportage Tomma löften som publicerades i januari 2020 i Svensk Natur och var nominerat till Guldspaden i år.

– Jätteroligt. En ära och ett erkännande, säger Carolina Jemsby om nomineringen.

– Bevakningen av klimatet är något av det viktigaste vi journalister kan ägna oss åt och statusen behöver höjas. Det tror jag att priser som detta kan bidra till.

Reportaget Tomma löften publicerades i Svensk Natur nr 1/2020.

Reportaget avslöjade att biståndspengar inte når fram till kenyaner som drabbats av svält på grund av klimatförändringarna, men beskrev också i detalj hur klimatförändringarna slagit mot invånarna i Turkana i norra Kenya. En direkt följd av avslöjandet var att Sida skrinlade ett projekt om 40 miljoner kronor till den ansvariga kenyanska myndigheten NDMA.

Jemsby och Resare gjorde tre resor till Turkana under 2019 och fick delvis finansiering av The Money Trail Project. Reportageresor gjordes också i samband med en utbildningsinsats som finansierades av Svenska institutet via Fojo.

– Det är ett reportage som egentligen inte går att göra som frilans. De platser som drabbas hårdast av klimatförändringarna är ofta otillgängliga, och därför dyra och svåra att ta sig till. Samtidigt är det oerhört viktigt att berätta om de platserna, eftersom det gör att klimatförändringarna blir begripliga och påtagliga för publiken.

Trots att det var dyrt reste ni tre gånger till Turkana, varför då?

– Om man besöker en plats en gång får man en ögonblicksbild som inte behöver vara helt sann. Att återvända är viktigt. Vi träffade samma familjer, besökte samma platser, och vid varje tillfälle var det lite värre än gången innan.

Behöver svenska medier satsa mer resurser på klimatjournalistik?

– Jag tror det. Många redaktioner tar klimatjournalistiken på allvar, men det är svårt att skapa förståelse för klimatförändringarna om man bara sitter på redaktionen. Det behövs mer resurser – och fler priser som uppmärksammar klimatjournalistiken.

Tomma löften är en av 39 finalister bland nästan 600 bidrag från 38 länder. Vinnarna avslöjas den 6 oktober.