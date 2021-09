”Lågt medieintresse för framtidens matpolitik”

DEBATT Under det senaste året har svenska medier skrivit ett 60-tal artiklar om det matpolitiska mötet Food Systems Summit. Under samma period har 2 100 artiklar om dieter publicerats. Det skriver Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdom och Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen, i en debattartikel.

I debattartikeln i Journalisten uppmanar Anna Tibblin och Elisabeth Hidén svenska medier och opinionsbildare att bevaka det matpolitiska toppmötet Food Systems Summit i New York nästa vecka, göra frågorna begripliga för svenska läsare, och att ställa beslutsfattarna mot väggen.

Intresset för mat är stort i svenska medier, men intresset för framtidens matpolitik är närmast obefintligt, menar artikelförfattarna och skriver:

”I svenska medier har ungefär 60 nyhetsartiklar skrivits om toppmötet det senaste året. De flesta av biståndsorganisationer och regeringen själva. Under samma period har 2100 artiklar publicerats om olika dieter i svenska medier.”

[...]

”Att bevaka mat-toppmötet i New York är ett steg på vägen mot att fler förstår och vill engagera sig i maten som förändringskraft. Att vi måste bry oss mer om hur maten produceras. Att vad vi ställer på matbordet ikväll ytterst kan bidra till ett bättre klimat, minskad hunger och tryggare och mer rättvis värld för alla. Eller precis tvärtom.”