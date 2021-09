Farida Nekzad årets pristagare till Anna Politkovskajas minne

Den afghanska journalisten Farida Nekzad har tilldelats Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne.

I motiveringen heter det att hon får priset för sin modiga kamp för att skydda afghanska kvinnliga journalister. Hennes outtröttliga kamp i CPAWJ mot censur och korruption är till omistligt värde för en fri och oberoende journalistik.

Farida Nekzad är chef för CPAWJ, Center for the Protection of Afghan Woman journalists, i Kabul och medgrundare till den oberoende nyhetsbyrån Pajhwok Afghan News. 2008 tilldelades hon International Women's Media Foundations Courage in Journalism Award, ett pris som också delades ut till Anna Politkovskaja 2002.

Farida Nekzad lyckades lämna landet när talibanerna tog över och intervjuas på Publicistklubbens hemsida av PKs ordförande Robert Aschberg:

https://www.publicistklubben.se/2021/09/06/farida-nekzad-ar-arets-anna-politskaya-pristagare/

Börge Nilsson

redaktionen@journalisten.se