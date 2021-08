Nytt journalistpris

Anslagstavlan

Europaparlamentet har instiftat ett nytt journalistpris: Daphne Caruana Galizias journalistpris för framstående grävande journalistik som främjar EUs grundläggande värden.

Priset är öppet för yrkesverksamma journalister och professionella journalistteam oavsett nationalitet. De kan skicka in grävande journalistiska reportage som har publicerats eller sänts via mediebolag baserade i något av EUs medlemsländer. Senast den 1 september ska bidragen vara inskickade.

Prisceremonin kommer att hållas varje år i anslutning till den 16 oktober, det tatum då journalisten Daphne Caruana Galizia mördades. I år äger ceremonin rum den 14 oktober på Europaparlamentet.

Bidrag skickas in till webbplatsen: https://daphnejournalismprize.eu där man också kan läsa mer om tävlingsreglerna.