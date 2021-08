De kan vinna tv-priset Kristallen

TV4s Kalla fakta har två nomineringar till tv-priset Kristallen i kategorin Årets granskning. Även dokumentären Estonia – Fyndet som ändrade allt, Discovery+/Kanal 5, är nominerad i samma kategori. Läs om alla nominerade här.

Tv-priset Kristallen delas ut vid en direktsänd gala i Sveriges Television fredagen den 27 augusti.

Här är alla de nominerade:

Årets barnprogram:

Bert, C More

Djuren på Djuris, UR

Julkalendern: Mirakel, SVT

Kokobäng, SVT

Wild kids, C More



Årets dokusåpa:

Elitstyrkans hemligheter – Sverige, TV4

Ensam i vildmarken, Discovery+/Kanal5

Hide and seek, Discovery+

Mästarnas mästare, SVT

Robinson, TV4



Årets dokumentärprogram:

Catwalk, Viaplay

Greta, SVT

Gängkrigens tid, TV4

Kalla fakta dokumentär: Decennium, i Assanges skugga, TV4

Pandemin inifrån, Expressen TV



Årets faktaprogram:

Afrika – i virusets spår, TV4

Din hjärna, SVT

En våldsam kärlek, SVT

Fyraåringarna på äldreboendet, TV4

Leva utan att dö – Pandemin med diabetes, Viaplay



Årets granskning:

200 sekunder/Rasismen på H&M, Viafree

Dokument inifrån: Vaccinkrigarna, SVT

Estonia – Fyndet som ändrade allt, Discovery+/Kanal 5

Kalla fakta – Belarus-affären, TV4

Kalla fakta – Kollegornas hämnd, TV4



Årets humorprogram:

Alla utom vi, Discovery+/Kanal 5

Dips, SVT

Kärlek & anarki, Netflix

Premiärdatum oklart, SVT

Sjölyckan, TV4/C More



Årets kvinnliga skådespelerska i en tv-produktion:

Amy Deasismont i Thunder in my heart, Viaplay

Evin Ahmad i Snabba cash, Netflix

Gizem Erdogan i Tunna blå linjen, SVT

Lotta Tejle i Sommaren -85, SVT

Miriam Ingrid i Björnstad, HBO Nordic



Årets livsstilsprogram:

Grand Designs Sverige, TV4

Hjälp, vi har köpt en bondgård!, SVT

Husdrömmar, SVT

Seniorsurfarna, UR

Tareq Taylors matresa, SVT



Årets manliga skådespelare i en tv-produktion:

Aleksej Manvelov i Top dog, TV4/C More

Alexander Abdallah i Snabba cash, Netflix

Oscar Töringe i Tunna blå linjen, SVT

Per Lasson i Tunna blå linjen, SVT

Ulf Stenberg i Björnstad, HBO Nordic



Årets nyheter- och aktualitetsprogram:

30 minuter, SVT

Efter fem, TV4

Efterlyst, TV3/Viaplay

USA-valet, TV4

Utrikesbyrån, SVT



Årets nyskapande/förnyare:

Idol 2020, TV4

ORCA, Viaplay

Tydligare tal, SVT

Tänk till, UR

Videoväggen i Allsången och Musikhjälpen, SVT



Årets realityprogram:

Benjamins, TV4

Lerins Sommarö, SVT

Svenska Truckers, Viaplay

Älskar, älskar inte, Discovery+/Kanal 5

Över Atlanten, Discovery+/Kanal 5



Årets sportproduktion:

Handbolls-VM, TV6/Viaplay

SHL Hockeylördag, TV4/C More

The Masters, C More

UEFA Nations League, TV4/C More

Vinterstudion med VM-vintern, SVT



Årets tv-drama:

Björnstad, HBO Nordic

Jakten på en mördare, SVT

Snabba cash, Netflix

Thunder in my heart, Viaplay

Tunna blå linjen, SVT



Årets underhållningsprogram:

Alla mot alla, Discovery+/Kanal 5

Bäst i test, SVT

Let’s dance, TV4

Masked Singer Sverige, TV4

Så mycket bättre, TV4



Årets program:

Årets bästa program i alla kategorier. Utses av vinnarjuryn och delas ut sist på galan.



Nomineringar där vinnaren utses av tv-publiken under direktsändningen av galan:



Tittarnas favoritprogram:

Bäst i test, SVT

Masked Singer Sverige, TV4

Spökjakt, Discovery+

Älska mig, Viaplay



Årets kvinnliga programledare:

Carina Bergfeldt, SVT

Jonna Lundell, Discovery+

Suzanne Sjögren, Viaplay/TV6

Tilde de Paula Eby, TV4



Årets manliga programledare:

David Sundin, SVT

David Hellenius, TV4

Joakim Lundell, Discovery+

Peter Jihde, Viaplay/TV3



Årets tv-personlighet:

Tareq Taylor i Tareq Taylors matresa, SVT

Emma Örtlund i Catwalk, Viaplay

Filip Dikmen i Big Brother, TV4

Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso i Wahlgrens värld, Discovery+/Kanal 5