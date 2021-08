Ingrid Wall under årets Run for Kim.

FOTO: Lotta Wahlqvist

200 personer sprang för Kim Wall

Under tisdagskvällen genomfördes loppet "Run for Kim" för fjärde gången. Detta för att hedra journalisten Kim Wall. Intäkterna går till den minnesfond som skapats till hennes minne.

I år sprang eller promenerade drygt 200 personer loppet Run for Kim, antingen på plats i Nybostrand i Trelleborg, eller på distans från olika platser i Sverige och andra länder.

Arrangören Lotta Wahlqvist berättar för Journalisten att intäkterna för året landar på cirka 65 000 kronor, vilket exempelvis räcker till ett journaliststipendium på 5 000 dollar.

– I år hade vi ungefär 120 som sprang loppet på plats, andra kunde swisha in sitt bidrag och skicka in bilder på sina lopp. Vi fick in bilder under hela dagen igår, från orter som Sundsvall och Simrishamn, men också andra länder som Australien, Danmark och Norge, säger Lotta Wahlqvist.