FOTO: Tor Johnsson

Ställer krav på produktionsbolagen

Efter vårens larm om ohållbara villkor för medarbetare på tv-produktionsbolag ställer Journalistförbundet nu krav på tryggare och hälsosammare anställningar med bättre lön.

Både Dagens Nyheter och Dagens Media har under senvåren granskat de allvarliga arbetsmiljöproblemen för många som jobbar på tv-produktionsbolag.

Journalistförbundet har under våren tagit emot en rad vittnesmål om brister i arbetsmiljön och följt diskussioner och vittnesmål i sociala medier. Igår träffade förbundets ordförande Ulrika Hyllert branschorganisationen Film och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton och tv-sektionens ordförande Anders Knave för en diskussion om arbetsvillkoren inom tv-produktionsbranschen.

”Under samtalet lyfte vi fram de krav vi har på branschen. Som fackförbund kan vi bidra med stor kompetens kring hur man får välfungerande arbetsplatser. Vi kommer också arbeta vidare med att sätta press på beställarna så att de i sin tur tar sitt ansvar och ger förutsättningar för rimliga villkor”, säger Ulrika Hyllert i en kommentar.



Journalistförbundets övergripande krav är att produktionsbolagsbranschen blir ”tryggare, hälsosammare och ger rätt betalt”.

Konkret kräver Journalistförbundet bland annat att branschföreträdare på alla nivåer verkar för en uppförandekod som ställer krav på arbetsmiljö och villkor, anställningar när arbete utförs under anställningslika förhållanden, att uppdragstagare arbetar under motsvarande villkor som gällande kollektivavtal samt att det finns arbetsmiljöombud under produktionerna dit man kan vända sig när det uppstår problem.