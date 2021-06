FOTO: Klas Granström

Trump använde hemliga tvångsmedel mot journalister

USAs justitiedepartement hämtade förra året in telefonloggar för fyra reportrar på New York Times. Även journalister på CNN och Washington Post har utsatts för övervakning av Trumpadministrationen.

På onsdagen informerade justitiedepartementet New York Times att den tidigare Trumpadministrationen i hemlighet hade hämtat in telefonloggar för fyra av tidningens reportrar. Övervakningen ska ha genomförts under förra året, och ska ha rört telefonlistor över inkommande och utgående samtal under januari-april 2017. Det rapporterar New York Times.

I slutet av maj uppgav justitiedepartementet att reportrar på Washington Post övervakats på liknande sätt, samt att en CNN-reporters telefon- och epost-loggar hämtats in.

Syftet med övervakningen var att identifiera journalisternas källor.

New York Times chefredaktör Dean Banquet fördömer Trumpadministrationens agerande:

– Att ta journalisters telefonloggar i beslag undergräver pressfriheten på ett grundläggande sätt. Det hotar att tysta källor som vi förlitar oss på för att förse allmänheten med viktig information om regeringens och myndigheternas förehavanden, säger Dean Banquet till New York Times.

Enligt justitiedepartementet hade Trumpadministrationen även fått domstolsbeslut som innebar att de fyra Timesreportrarnas epostloggar hade kunnat hämtats in, vilket dock inte ska ha verkställts.

Departementet har inte lämnat några uppgifter om vilka källor som jagats, men mot bakgrund av vilka reportrar som övervakats drar New York Times slutsatsen att det handlade om rapporteringen om den tidigare FBI-chefen James Comey.

USAs president Joe Biden uppger att han inte kommer att tillåta att departementet vidtar liknande åtgärder mot journalister.