Korsordstidningar ökar

Försäljningen av korsordstidningar ökar samtidigt som övriga tidskriftsmarknaden minskar, visar distributören Tidsams sammanställning.

Omsättningen för tidskrifter som såldes i butik minskade under 2020 med totalt 12,5 procent, visar Tidsams statistik. Av totalt 16 kategorier är det endast en som inte backar: korsordstidningar, som har en ökning med 0,4 procent.

”Vi upplever ett starkt intresse för ’hjärngympa’. Korsord har nog aldrig varit så hett och efterfrågat som nu. Lusten för olika former av tankesport har under de senaste 3-5 åren varit stort, men under pandemin har suget skjutit i höjden då många människor haft mer tid än vanligt”, säger Anders Juhlin, vd på Keesing Sverige, som ger ut egna korsordstidningar och konstruerar åt andra, i en kommentar.